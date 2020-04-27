Світ почав виходити з карантину: які країни вже відкрилися і хто на старті

Низка країн світу, в яких спостерігається позитивна динаміка пандемії коронавірусу, вирішили зняти карантинні обмеження і поступово повернутися до звичного режиму.

Деякі держави вже дозволили роботу малого бізнесу і прогулянки на свіжому повітрі, інші ж готуються зробити це вже найближчим часом.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, як інші країни виходять із безпрецедентного карантину.

Чехія, Данія, Саудівська Аравія, Норвегія вже вдалися до пом'якшення карантину.

Наступна хвиля очікує Іспанію, Італію, Швейцарію, Австрію, Нову Зеландію та інші країни.

В Україні карантин може закінчитися 11 травня.

Як країни виходять із карантину: хто вже наважився

Хто почав вихід із карантину

Чехія

У Чехії з 24 квітня послабили карантинні заходи. Громадянам дозволили вільно пересуватися в межах країни. З 27 квітня відкрили і кордони для виїзду, при цьому не тільки для крайньої необхідності, а й для відпусток.

27 квітня мають відкритися магазини з площею менше 2500 метрів, крім розташованих у торговельних центрах, а також фітнес-центри і зоопарки.

11 травня буде відкрито торговельні центри, перукарні, масажні салони, музеї. 25 травня відкриють кафе і ресторани і знімуть більшість інших обмежень.

Ізраїль

В Ізраїлі з 26 квітня по 3 травня пом'якшили карантин. У країні дозволили продаж їжі в ресторанах на винос, роботу салонів краси і магазинів, крім торговельних центрів, які залишаються закритими.

Уряд Ізраїлю планує обговорити відкриття дитячих садків, шкіл, торговельних центрів, парків, а також послаблення карантинних обмежень для літніх людей.

Саудівська Аравія

Король Саудівської Аравії, як пише DW, з 26 квітня пом'якшив заходи для боротьби з вірусом SARS-CoV-2. Тривалість комендантської години скорочено в усіх містах, крім Мекки. Торговельні центри зможуть на 2 тижні відновити роботу.

ТРЦ, а також підприємства роздрібної та оптової торгівлі з 29 квітня зможуть знову відчинити свої двері для покупців. Дозвіл діятиме поки що два тижні. Заводи і будівельні компанії також зможуть відновити роботу. При цьому кафе, ресторани, спортивні клуби, кінотеатри та перукарні залишаться закритими.

Данія і Норвегія

З 20 квітня пом'якшили карантинні заходи в Данії. Там відновили роботу підприємства малого бізнесу, відкриті школи і дитячі садки.

У Норвегії теж відкрилися дитсадки, а школи відкривають із 27 квітня для учнів 1-4 класів. Паралельно норвежців закликають скористатися добровільним мобільним додатком для відстеження інфікованих COVID-19.

Польща

У Польщі 20 квітня заявили про пом'якшення карантину. На першому етапі влада має намір:

Дозволити пересування громадян із розважальною метою (зі збереженням соціальної дистанції).

Відкрити для відвідування ліси і парки. Однак дитячі майданчики, як і раніше, будуть закриті.

Дозволити людям відвідувати церкви (за умови, що на 15 кв. м буде один парафіянин).

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Де анонсували вихід із карантину

Іспанія

Жителям країни дозволять виходити на прогулянки і займатися спортом із 2 травня. "Якщо розвиток пандемії триватиме в позитивному ключі, як зараз, то з 2 травня буде дозволено виходити, щоб займатися спортом і гуляти з людьми, з якими ми живемо. Завжди на умовах, які визначає керівництво медичних служб", – заявила влада.

При цьому в країні продовжили надзвичайний стан, що робили вже двічі до цього.

Італія

В Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів. Влада поступово запустить виробництво і дозволить працювати малому бізнесу, але зміни стосуються поки лише окремих регіонів.

Тільки на третій фазі, у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури та шкіл. Серед послаблень з 4 травня – дозвіл на поодинокі заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачено штраф.

Молоді до 18 років дозволять відвідувати родичів за умови використання масок і рукавичок.

Швейцарія і Австрія

У Швейцарії з 27 квітня відновлять роботу, наприклад, перукарі і фізіотерапевти, а також підприємства, що надають побутові послуги. Відкрити школи влада збирається після 11 травня, а ось бари і ресторани залишаться закритими щонайменше до 8 червня.

Пом'якшення карантинного режиму очікує і Австрію: з 1 травня відкриються магазини, перукарні, манікюрні салони тощо. З обмеженнями відкриються і ресторани.

Нідерланди

З 11 травня карантинні заходи там пом'якшать щодо дітей. Відкриються дитячі садки, а класи початкових шкіл займатимуться "упівсили": класи розіб'ють на дві або кілька груп, щоб знизити ризик захворювань. Решта учнів повинні поступово повернутися до шкіл із 2 червня.

Нова Зеландія

З 27 квітня відновлять роботу деякі підприємства і школи, відбудеться пом'якшення обмежень на внутрішні переміщення. Крім того, дозволять збори до 10 осіб, зокрема для весіль і похоронів.

Великобританія

Очікується, що вже цього тижня прем'єр Борис Джонсон оголосить про плани пом'якшення карантину. Це може змінити попереднє рішення про дію обмежень до 7 травня, передає Telegraph.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні карантин продовжили до 11 квітня. Вихід із карантину відбуватиметься в кілька етапів.