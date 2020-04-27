Світ почав виходити з карантину: які країни вже відкрилися і хто на старті

Ірина Кулініч Світ 09:30, 27.04.2020 Оновлено: 09:50, 27.04.2020

Низка країн світу, в яких спостерігається позитивна динаміка пандемії коронавірусу, вирішили зняти карантинні обмеження і поступово повернутися до звичного режиму.

Деякі держави вже дозволили роботу малого бізнесу і прогулянки на свіжому повітрі, інші ж готуються зробити це вже найближчим часом.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, як інші країни виходять із безпрецедентного карантину.

  • Чехія, Данія, Саудівська Аравія, Норвегія вже вдалися до пом'якшення карантину.

  • Наступна хвиля очікує Іспанію, Італію, Швейцарію, Австрію, Нову Зеландію та інші країни.

  • В Україні карантин може закінчитися 11 травня.

Як країни виходять із карантину: хто вже наважився

Хто почав вихід із карантину

Чехія

У Чехії з 24 квітня послабили карантинні заходи. Громадянам дозволили вільно пересуватися в межах країни. З 27 квітня відкрили і кордони для виїзду, при цьому не тільки для крайньої необхідності, а й для відпусток.

27 квітня мають відкритися магазини з площею менше 2500 метрів, крім розташованих у торговельних центрах, а також фітнес-центри і зоопарки.

11 травня буде відкрито торговельні центри, перукарні, масажні салони, музеї. 25 травня відкриють кафе і ресторани і знімуть більшість інших обмежень.

Ізраїль

В Ізраїлі з 26 квітня по 3 травня пом'якшили карантин. У країні дозволили продаж їжі в ресторанах на винос, роботу салонів краси і магазинів, крім торговельних центрів, які залишаються закритими.

Уряд Ізраїлю планує обговорити відкриття дитячих садків, шкіл, торговельних центрів, парків, а також послаблення карантинних обмежень для літніх людей.

Саудівська Аравія

Король Саудівської Аравії, як пише DW, з 26 квітня пом'якшив заходи для боротьби з вірусом SARS-CoV-2. Тривалість комендантської години скорочено в усіх містах, крім Мекки. Торговельні центри зможуть на 2 тижні відновити роботу.

ТРЦ, а також підприємства роздрібної та оптової торгівлі з 29 квітня зможуть знову відчинити свої двері для покупців. Дозвіл діятиме поки що два тижні. Заводи і будівельні компанії також зможуть відновити роботу. При цьому кафе, ресторани, спортивні клуби, кінотеатри та перукарні залишаться закритими.

Данія і Норвегія

З 20 квітня пом'якшили карантинні заходи в Данії. Там відновили роботу підприємства малого бізнесу, відкриті школи і дитячі садки.

У Норвегії теж відкрилися дитсадки, а школи відкривають із 27 квітня для учнів 1-4 класів. Паралельно норвежців закликають скористатися добровільним мобільним додатком для відстеження інфікованих COVID-19.

Польща

У Польщі 20 квітня заявили про пом'якшення карантину. На першому етапі влада має намір:

  • Дозволити пересування громадян із розважальною метою (зі збереженням соціальної дистанції).

  • Відкрити для відвідування ліси і парки. Однак дитячі майданчики, як і раніше, будуть закриті.

  • Дозволити людям відвідувати церкви (за умови, що на 15 кв. м буде один парафіянин).

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Де анонсували вихід із карантину

Іспанія

Жителям країни дозволять виходити на прогулянки і займатися спортом із 2 травня. "Якщо розвиток пандемії триватиме в позитивному ключі, як зараз, то з 2 травня буде дозволено виходити, щоб займатися спортом і гуляти з людьми, з якими ми живемо. Завжди на умовах, які визначає керівництво медичних служб", – заявила влада.

При цьому в країні продовжили надзвичайний стан, що робили вже двічі до цього.

Італія

В Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів. Влада поступово запустить виробництво і дозволить працювати малому бізнесу, але зміни стосуються поки лише окремих регіонів.

Тільки на третій фазі, у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури та шкіл. Серед послаблень з 4 травня – дозвіл на поодинокі заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачено штраф.

Молоді до 18 років дозволять відвідувати родичів за умови використання масок і рукавичок.

Швейцарія і Австрія

У Швейцарії з 27 квітня відновлять роботу, наприклад, перукарі і фізіотерапевти, а також підприємства, що надають побутові послуги. Відкрити школи влада збирається після 11 травня, а ось бари і ресторани залишаться закритими щонайменше до 8 червня.

Пом'якшення карантинного режиму очікує і Австрію: з 1 травня відкриються магазини, перукарні, манікюрні салони тощо. З обмеженнями відкриються і ресторани.

Нідерланди

З 11 травня карантинні заходи там пом'якшать щодо дітей. Відкриються дитячі садки, а класи початкових шкіл займатимуться "упівсили": класи розіб'ють на дві або кілька груп, щоб знизити ризик захворювань. Решта учнів повинні поступово повернутися до шкіл із 2 червня.

Нова Зеландія

З 27 квітня відновлять роботу деякі підприємства і школи, відбудеться пом'якшення обмежень на внутрішні переміщення. Крім того, дозволять збори до 10 осіб, зокрема для весіль і похоронів.

Великобританія

Очікується, що вже цього тижня прем'єр Борис Джонсон оголосить про плани пом'якшення карантину. Це може змінити попереднє рішення про дію обмежень до 7 травня, передає Telegraph.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні карантин продовжили до 11 квітня. Вихід із карантину відбуватиметься в кілька етапів.

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