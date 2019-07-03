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Світ побачив повне сонячне затемнення: яскраві фото та відео

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У вівторок, 2 липня, частина людей на планеті спостерігали повне сонячне затемнення.

Рідкісне природне явище відбулося о 12:22 за Тихоокеанським часом (22:22 за Києвом), але українці були позбавлені можливості його спостерігати. Найкраще було видно у південно-східній частині Тихого океану, Чилі та Аргентині.

Тривалість сонячного затемнення склала всього 4 хвилини 33 секунди.

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Додамо, що у 2019 році очікується п'ять затемнень — три сонячних і два місячних: часткове сонячне затемнення 6 січня, повне сонячне 2 липня і повне місячне 21 січня. Потім можна буде подивитися на місячне затемнення 17 липня, і кільцеподібне сонячне 26 грудня.

Пропонуємо вам подивитися яскраві фото та відео повного сонячного затемнення.

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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