Світ побачив повне сонячне затемнення: яскраві фото та відео

У вівторок, 2 липня, частина людей на планеті спостерігали повне сонячне затемнення.
Рідкісне природне явище відбулося о 12:22 за Тихоокеанським часом (22:22 за Києвом), але українці були позбавлені можливості його спостерігати. Найкраще було видно у південно-східній частині Тихого океану, Чилі та Аргентині.
Тривалість сонячного затемнення склала всього 4 хвилини 33 секунди.
Додамо, що у 2019 році очікується п'ять затемнень — три сонячних і два місячних: часткове сонячне затемнення 6 січня, повне сонячне 2 липня і повне місячне 21 січня. Потім можна буде подивитися на місячне затемнення 17 липня, і кільцеподібне сонячне 26 грудня.
Пропонуємо вам подивитися яскраві фото та відео повного сонячного затемнення.
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Повне сонячне затемнення 2 липня 2019 року
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лікар розповіла, як повне сонячне затемнення вплине на здоров'я.
Також астролог повідомив, що ефект від сонячного затемнення можуть найбільше відчути на собі 4 знаки Зодіаку. При цьому сонячне затемнення викличе особливі події у житті людей, що народилися з 14 червня по 15 липня.
Також стало відомо, що не можна робити і як привабити удачу під час сонячного затемнення.
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