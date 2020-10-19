Світ не впорався з викликом коронавірусу, – генсек ООН

Розділений світ не зміг впоратися з викликом пандемії коронавірусу (COVID-19).

В інтерв'ю португальському інформагентству Lusa генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував країни за відсутність єдності в боротьбі з інфекцією.

"На жаль, це випробування, яке поки що міжнародне співтовариство не витримує", – сказав він.

За словами Гутерріша, якщо не буде вжито скоординованих заходів, "мікроскопічний вірус може зіштовхнути мільйони людей з убогістю і голодом, з руйнівними економічними наслідками в найближчі роки".

Генсек ООН вважає, що можна було б зробити набагато більше, якби країни працювали разом для боротьби з хворобою.

Як писав OBOZREVATEL, вчені припустили, що COVID-19 найближчим часом стане таким же сезонним захворюванням, як грип і ГРВІ. Сезонність захворювання з'явиться тільки після того, як до нього виробиться колективний імунітет.