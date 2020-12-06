Світ наблизився до вакцинації проти COVID-19, Україна відклала локдаун: статистика на 6 грудня. Оновлюється

Коронавірус у світі та Україні вразив уже понад 66,8 мільйона осіб. За минулу добу ним заразилися ще майже 623 тисячі жителів планети.

У США і деяких країнах Європи поступово впроваджують вакцинацію населення проти COVID-19, але водночас продовжують посилювати жорсткі карантинні заходи. Україна очікує поставку безкоштовної вакцини тільки до весни 2021 року, а локдаун у нас відклали до січня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 у світі Worldometers

Статистика щодо COVID-19 у країнах світу Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 801 716 осіб. Помер 13 421 пацієнт, одужали – 412 533.

Лікар-епідеміолог та інфекціоніст Олексій Галімський вважає, що в Україні пандемія може значно вщухнути до вересня 2021 року. На той час у країні нібито має сформуватися "імунний прошарок".

Лідерами за кількістю заражень є США (більше 14,9 млн), Індія (понад 9,6 млн) і Бразилія (більш ніж 6,5 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за інформацією Worldometers.

Вірус призвів до смерті більш ніж 1,5 млн людей, але понад 46 млн змогли побороти його. Офіційні дані свідчать, що на сьогодні на коронавірус хворіють приблизно 19 млн жителів планети.

COVID-19-карта України РНБО

COVID-19 в Україні перетнув позначку в більш ніж 801 тисячу заражених РНБО

Головне за 6 грудня:

Україна залишається 4-ю в Європі за швидкістю поширення коронавірусу. Так, 5 грудня в країнах Європи діагностували 189 724 зараження COVID-19, 13 тисяч із яких – у нашій країні. За даними Worldometers, лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна перебуває на 9-му місці.

Україна в рейтингу країн Європи за швидкістю поширення коронавірусу Worldometers