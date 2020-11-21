Світ наблизився до розробки вакцини проти COVID-19, в Україні задумалися про локдаун: статистика на 21 листопада. Оновлюється

Країни активно працюють над фінальною стадією випробування вакцин проти коронавірусу. Успіхами похвалилися у США, Австралії, Британії, Китаї. Водночас COVID-19 вразив уже майже 58 млн людей у світі, більше 659 тисяч – за останню добу.

В Україні кількість хворих стрімко наближається до 600 тисяч. В урядових колах заявили про ймовірність введення повного локдауну на новорічні свята для стримування пандемії.

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Коронавірусом у світі заразилися майже 58 млн осіб Worldometers

Дані щодо COVID-19 у країнах світу Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 598 085 осіб. Померли 10 598 пацієнтів, одужали – 274 324.

Головлікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький попередив про третю хвилю коронавірусу в країні. Він висловив переконання, що у пік статистику можна множити на 5.

У світі на сьогодні інфекція забрала життя більш ніж 1,37 млн осіб , але понад 40 млн змогли побороти її. Згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 16,4 млн жителів планети.

Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (понад 12,2 млн), Індія (більш ніж 9 млн) і Бразилія (більше 6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-та.

У Китаї майже мільйону осіб зробили щеплення експериментальною вакциною проти коронавірусу. І ні в кого не було зафіксовано серйозних побічних ефектів.

Україна теж готується отримати майбутню вакцину проти COVID-19. Зокрема, від фонду COVAX і декількома траншами.

Дані щодо коронавірусу в Україні РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні РНБО

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