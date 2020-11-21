Світ наблизився до розробки вакцини проти COVID-19, в Україні задумалися про локдаун: статистика на 21 листопада. Оновлюється
Країни активно працюють над фінальною стадією випробування вакцин проти коронавірусу. Успіхами похвалилися у США, Австралії, Британії, Китаї. Водночас COVID-19 вразив уже майже 58 млн людей у світі, більше 659 тисяч – за останню добу.
В Україні кількість хворих стрімко наближається до 600 тисяч. В урядових колах заявили про ймовірність введення повного локдауну на новорічні свята для стримування пандемії.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 598 085 осіб. Померли 10 598 пацієнтів, одужали – 274 324.
Головлікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький попередив про третю хвилю коронавірусу в країні. Він висловив переконання, що у пік статистику можна множити на 5.
У світі на сьогодні інфекція забрала життя більш ніж 1,37 млн осіб, але понад 40 млн змогли побороти її. Згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 16,4 млн жителів планети.
Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (понад 12,2 млн), Індія (більш ніж 9 млн) і Бразилія (більше 6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-та.
У Китаї майже мільйону осіб зробили щеплення експериментальною вакциною проти коронавірусу. І ні в кого не було зафіксовано серйозних побічних ефектів.
Україна теж готується отримати майбутню вакцину проти COVID-19. Зокрема, від фонду COVAX і декількома траншами.
Минулої доби у світі від коронавірусу померла рекордна кількість хворих –11 089 осіб. За даними сайту Worldometers, майже 2000 смертей зареєстрували у США. Ще більше пів тисячі летальних випадків нарахували в Індії, Бразилії, Великій Британії, Мексиці, Польщі, Франції та Італії. Також за цей час у світі підтвердили майже 660 тисяч нових випадків захворювання,до третини – у США.
Від початку пандемії кількість хворих на COVID-19 у Бразилії досягла понад 6 млн осіб, пише з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я країни Сіньхуа. Так, упродовж минулої доби там виявили 38 397 нових випадків інфекції, також зареєстровано 552 смерті, з урахуванням яких від початку пандемії недуга забрала 168 613 життів.
Уряд провінції Онтаріо оголосив про запровадження з 23 листопада у Торонто та околицях повторного локдауну. Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Даг Форд.
У Житомирі учням 5-11 класів вирішили дозволити відвідувати школи, попри карантин. Таке рішення на своєму позачерговому засіданні ухвалив виконавчий комітет міської ради.
Старший син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший, отримав позитивний результат на коронавірус і пішов на самоізоляцію. Про це повідомили агентству Bloomberg три джерела, ознайомлені із ситуацією.
Радник київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко заявив, що новорічні та різдвяні свята в Києві через пандемію коронавірусу пройдуть без традиційних масових гулянь.
Правозахисниця Ірина Суслова розповіла, що в Україні 68-річну жінку з підозрою на коронавірус протягом двох тижнів "ганяли" по лікарнях і не надавали необхідної медичної допомоги.
У Винниках під Львовом трапилася надзвичайна подія з киснем в обласному військовому госпіталі, де лікують хворих на COVID-19. Попередньо, – вибух під час заправки.
Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров назвав ефективний спосіб вирішення проблеми з госпіталізацією або тестуванням на коронавірус, якщо лікарі відмовляються це робити.