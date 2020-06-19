Світ готується до другої хвилі COVID-19: у ВООЗ та НАТО зробили заяви

У ВООЗ попередили, що восени можлива друга хвиля коронавірусу (COVID-19), яка може стати основною напастю для країн "Старого світу".

Глава Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге повідомив, що в Європі збільшилася кількість країн, де фіксували зростання захворювань.

"Після декількох тижнів зниження кількості випадків захворювання в деяких країнах середнє число нових випадків в європейському регіоні в даний час стабілізується на рівні близько 17 – 20 тисяч, але за останній місяць число країн, в яких кумулятивна частота заражень значно збільшилася, зросла з 6 до 21 країни", – розповів він.

Клюге підкреслив, щоб влада створювала "агресивну систему" для моніторингу тестування, моніторингу заражених людей і пошуку їх контактів, щоб уникнути дорогих додаткових заходів ізоляції в разі повторення вірусу.

Відзначимо, що в НАТО домовилися про спільно плані дій в разі можливої нової хвилі COVID-19.

"НАТО готується надати рішучу підтримку цивільним зусиллям в разі, якщо це станеться ... Сюди відносяться доставка по повітрю важливих предметів медичного призначення, перевезення пацієнтів та будівництво польових госпіталів", – повідомив на брифінгу генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг.

Також він розповів про три рішення, прийняті міністрами оборони НАТО в результаті наради.

"Ми погодили новий оперативний план для надання підтримки союзникам і партнерам. Ми також домовилися створити запаси медичного обладнання та предметів медичного призначення. І ми домовилися створити новий фонд, щоб у нас була можливість оперативно купувати предмети медичного призначення та медичні послуги", – додав генсек НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що в країні очікується друга хвиля захворюваності на коронавірус.