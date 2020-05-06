Світ наблизився до розробки вакцини: статистика щодо коронавірусу на 6 травня. Постійно оновлюється

Країни активно працюють на створенням вакцини і ліків від коронавірусу. Першими успіхами вже похвалилися Ізраїль, США і Великобританія.

Хвороба тим часом вже уразила понад 3,7 млн осіб по всьому світу, в Україні кількість хворих досягла 12697 осіб.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Світ близький до створення вакцини: статистика щодо коронавірусу

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 12 697 осіб. Померли 316 пацієнтів, одужали – 1875.

По всьому світу померли вже понад 251 тисячі осіб. Кількість заражених перевищила 3,6 млн.

Майже 1,2 млн пацієнтів на планеті побороли хворобу і одужали.

Головне за 6 травня:

6:30 – У Дніпропетровській області у вівторок, 5 травня зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – виявлені ще 90 хворих.

6:00 – Імунологиня Алла Волоха заявила, що людина в більшості випадків повністю одужує після коронавірусу – формування хронічних ускладнень практично виключено.

00:12 – У Чернівецькій області зафіксована позитивна динаміка щодо ситуації з коронавірусом. Протягом доби захворіли 37 осіб, при цьому одужали 42 пацієнти, заявив глава ОДА Сергій Осачук.

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