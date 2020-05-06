Світ б'ється за вакцину від коронавірусу: які препарати створені та випробовуються зараз

У вівторок, 5 травня, в Ізраїлі заявили про створення ефективного препарату проти коронавірусу, який діє і як вакцина, і як ліки, а також активно знищує небезпечну інфекцію.

Однак це не єдине творіння вчених, спрямоване на подолання пандемії. Так, наразі у світі розробляється понад 90 вакцин проти коронавірусу, деякі з них вже проходять клінічні випробування на людях. OBOZREVATEL зібрав усю актуальну інформацію про найперспективніші препарати, над якими працюють у різних країнах світу та які можуть стати потенційним засобом від COVID-19.

Препарат від COVID-19 колаж

Німеччина

У Німеччині 23 квітня 2020 року компанія BioNtech спільно з американським фармацевтичним гігантом Pfizer почала клінічні випробування вакцини проти коронавірусу на людях. Так, 12 осіб були вакциновані експериментальним препаратом BNT162. Такі ж дослідження плануються і в США. Якщо вони виявляться успішними, вакцина може бути готова до екстреного застосування вже восени.

Китай

У Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від коронавірусу. Її створенням займалася фармацевтична компанія з Пекіна Sinovac Biotech. Препарат захистив приматів від COVID-19 і не спричинив явних побічних ефектів, тому вчені почали випробування на людях.

Препаратом є хімічно інактивованою версією нового вірусу, що складається з мікробних часток, вирощених у культурі, а потім убитих будь-яким ефективним методом. Дослідники визнають, що "ще не слід вважати тварин ідеальною моделлю для вивчення SARS-CoV-2", але покладають великі надії саме на цю формулу вакцини.

Вакцина від коронавірусу Ілюстративне фото

Австралія

Науковці з Університету Клівленда, Австралія, готуються до доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу на живому хвороботворному організмі. Потім вони планують почати її тестування на людях.

Технологія базується на використанні послідовності ДНК коронавірусу для синтезу білка, який збігається з білком на поверхні фактичного збудника хвороби. Саме цей білок буде основою вакцини, здатної генерувати реакції імунної системи, які захищають людей.

Туреччина

У Туреччині також заявили про прорив у розробленні засобу від COVID-19. Там вакцина від коронавірусу сприяла виробленню антитіл у тварин. Наступним етапом вчені планують перевірити її на людях.

США

У США офіційно схвалили застосування в екстрених випадках експериментального препарату "Ремдесивір" (Remdesivir) під час коронавірусної інфекції COVID-19.

Вакцина від COVID-19 Daily Mail

Попередні результати дослідження, проведеного владою США, показують, що пацієнти, яким давали "Ремдесивір", відновилися на 31% швидше, ніж ті, хто в рамках дослідження вживав плацебо.

Американські лікарі також тестують дешевий засіб від печії "Фамотидин" як ліки проти коронавірусу COVID-19.

Великобританія

У Великобританії вже до вересня 2020 року планують створити вакцину від коронавірусу. Так, вчені збираються протестувати експериментальний норвезький протираковий лікарський засіб Bemcentinib для лікування COVID-19.

Також у Великобританії один із шести препаратів від коронавірусу, які проходили тестування, перейшов на другий етап випробувань – його почнуть застосовувати на людях. Йдеться про з'єднання "Бемцетинібу", MEDI3506 і "Акалабрутинібу".

Європейські вчені створили моноклональне антитіло 47D11, яке здатне перемогти COVID-19 у лабораторних умовах.

Вакцина від коронавірусу розробляється більш ніж у 90 країнах світу Pixabay

Моноклональними антитілами є створені в лабораторії білки, які впізнають конкретну ділянку патогена та впливають саме на нього. Вони схожі на ті, які виробляють імунні клітини людини.

Згадане антитіло 47D11 впливає на гострий білок у формі корони, за допомогою якого вірус SARS-CoV-2 проникає в клітини людини. Під час дослідження воно перемогло не тільки COVID-19, але і його "двоюрідного брата" – вірус, що спричинює гострий респіраторний синдром (SARS), у якого також є подібні білкові шипи.

Поки антитіло можна застосовувати для розроблення ліків, його потрібно протестувати на тваринах і людях. Але в майбутньому може допомогти в запобіганні зараженню або лікуванні інфікованих коронавірусом і пов'язаних із ним хвороб.

Ізраїль

5 травня влада Ізраїлю повідомили про створення нового препарату, який активно знищує коронавірус. Відкриття назвали "гігантським проривом". В основі ліків – також моноклональні антитіла (антитіла, що виробляються імунними клітинами), які були отримані з плазми крові тварин і людей, що перехворіли на коронавірус.

Деякі з вакцин від коронавірусу вже випробовують на людях

Виявлені білки імітують реакцію імунної системи на загрозу та використовуються для лікування деяких форм раку. Клінічні випробування показали високу ефективність препарату. Інститут біологічних досліджень вже подав патентну заявку, а надалі планує звернутися до міжнародних організацій для виробництва препарату.

Крім того, наприкінці квітня в США почали тестувати інший ізраїльський препарат, який, за даними компанії-розробника Pluristem Therapeutics, має 100-відсоткову ефективність у лікуванні навіть важкохворих на коронавірус. Компанія використовує плаценту для вирощування розумних клітин і програмує їх на секретування терапевтичних білків у організмі хворих людей.

Як пояснив генеральний директор і президент компанії Які Янай, лікування складається з 15-мілілітрових доз клітин, відомих як розширені клітини плаценти, які вводять у вигляді простих міжм'язових ін'єкцій. Потрапивши до організму, вони стають ніби "маленькою фабрикою, яка виробляє терапевтичні білки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вірусолог попередив світ про дві нові хвилі COVID-19.

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