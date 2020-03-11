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11 березня • оновлено в 09:33
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Свідок у справі MH17 заявив про причетність спецслужб Путіна до катастрофи

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Коли російські окупаційні війська збили малайзійський Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасом, то поруч з ЗРК "БУК" знаходилися співробітники російських спецслужб, імовірно ФСБ.

Про це повідомив свідок прокуратури на засіданні суду у справі про катастрофу, яке проходить в Нідерландах, передає "Радіо Свобода".

Сторони обвинувачення засекретила дані свідка, позначивши його як М58. Але відомо, що це колишній терорист "ДНР". За його словами, екіпаж "БУКа", який збив авіалайнер, розмовляв "з російським акцентом" – ймовірно, мається на увазі, що мова не йшла про уродженців України.

Авіакатастрофа Boeing 777

Авіакатастрофа Boeing 777

Також свідок розповів, що люди, які збили Boeing ракетою "були задоволені, коли їм сказали, що збитий військовий транспортний літак". Нідерландська прокуратура зазначила, що у них є свідки, які бачили безпосередній запуск ракети.

Прокурор Тейс Бергер назвав "реальним сценарієм" той випадок, коли Росія може використовувати спецслужби, щоб з'ясувати імена свідків, тому їх ретельно приховують.

При цьому, адвокати одного з обвинувачених, росіянина Олега Пулатова, клопочуть про розсекречення свідків.

Крім того, встановлено, що ГРУ і ФСБ Росії безпосередньо причетні до вбивств і ведення військових операцій на Донбасі. Слідча група перехопила розмови терористів, які обговорювали вказівки з Москви, пишуть "Граты".

Також прокуратура Нідерландів звинуватила Росію в спробах приховати сліди катастрофи і заплутати слідство. Прокурори заявили про дезінформацію, яку, за їхніми словами, почала поширювати російська влада і державні телеканали, щоб заплутати розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
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Пицык Анна
Пицык Анна
"находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ", "вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины". Предположительно, вероятно... Потрясающая доказательная база.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман - это все один и тот же п\и\д\а\р\а\с. Игнорируйте эту путлеровскую п\и\д\а\р\а\с\т\и\ч\е\с\к\у\ю п\а\с\к\у\д\у, не давайте этой с\р\а\н\о\й п\а\д\л\е заработать. Донецк, Украина.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, РАГУЛЯМ ХАНА, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон - все єто один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с. Игнорируйте єту п\а\д\л\у. Не давайте єтой с\у\к\е зарабатівать. Донецк, Украина.
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