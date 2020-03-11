Свідок у справі MH17 заявив про причетність спецслужб Путіна до катастрофи

Коли російські окупаційні війська збили малайзійський Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасом, то поруч з ЗРК "БУК" знаходилися співробітники російських спецслужб, імовірно ФСБ.

Про це повідомив свідок прокуратури на засіданні суду у справі про катастрофу, яке проходить в Нідерландах, передає "Радіо Свобода".

Сторони обвинувачення засекретила дані свідка, позначивши його як М58. Але відомо, що це колишній терорист "ДНР". За його словами, екіпаж "БУКа", який збив авіалайнер, розмовляв "з російським акцентом" – ймовірно, мається на увазі, що мова не йшла про уродженців України.

Авіакатастрофа Boeing 777

Також свідок розповів, що люди, які збили Boeing ракетою "були задоволені, коли їм сказали, що збитий військовий транспортний літак". Нідерландська прокуратура зазначила, що у них є свідки, які бачили безпосередній запуск ракети.

Прокурор Тейс Бергер назвав "реальним сценарієм" той випадок, коли Росія може використовувати спецслужби, щоб з'ясувати імена свідків, тому їх ретельно приховують.

При цьому, адвокати одного з обвинувачених, росіянина Олега Пулатова, клопочуть про розсекречення свідків.

Крім того, встановлено, що ГРУ і ФСБ Росії безпосередньо причетні до вбивств і ведення військових операцій на Донбасі. Слідча група перехопила розмови терористів, які обговорювали вказівки з Москви, пишуть "Граты".

Також прокуратура Нідерландів звинуватила Росію в спробах приховати сліди катастрофи і заплутати слідство. Прокурори заявили про дезінформацію, яку, за їхніми словами, почала поширювати російська влада і державні телеканали, щоб заплутати розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

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