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6 травня • оновлено в 07:02
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Свічка в 47 поверхів: в ОАЕ полум'я поглинуло хмарочос. Фото і відео

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У вівторок, 5 травня, в Шарджі загорівся хмарочос Abbco Tower у 47 поверхів.

Відео та фото з місця подій опублікували в Khaleej Times. Займання почалося о 21:04, а осередок міг бути на 10 поверсі в одному з ресторанів, звідки вогонь пішов угору.

За словами очевидців, пожежники прибули на місце події за лічені хвилини й організували евакуацію жителів – як із цієї будівлі, так і з п'яти сусідніх.

Бригади служби цивільної оборони змогли взяти під контроль пожежу і запобігти переміщенню вогню на сусідні будівлі.

В результаті НП постраждали семеро людей, вони надихалися чадним газом.

Місцеві жителі розповіли Gulf News про те, як зіткнулися з подією. За словами Віктора Соланки, він вечеряв неподалік, коли почув поліцейську сирену. Вийшовши на балкон, він побачив вогняну кулю, що охоплює будівлю.

"Це було жахливе видовище. Килими в вогні падали з балконів. Фіранки теж. Я стою, щоб подивитися, чи зможемо ми допомогти людям", – розповів він.

Петаль Джейсон, яка живе в сусідньому будинку, розповіла, що дим дійшов навіть до неї.

"Вся будівля була у вогні, сусідній будинок теж загорівся", – розповіла вона.

Пожежу загасили за допомогою пожежних машин, гідрантів і дронів.

У Шарджі горить хмарочос

У Шарджі горить хмарочос

Khaleej Times

У Шарджі горить хмарочос

У Шарджі горить хмарочос

Khaleej Times

У Шарджі горить хмарочос

У Шарджі горить хмарочос

Khaleej Times

У Шарджі горить хмарочос

У Шарджі горить хмарочос

Khaleej Times

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вранці спалахнула велика пожежа в будівлі трансформаторної підстанції.

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Палій Олександр
Палій Олександр
Ой , а що б араби були "пА згАворчівЄй" просто гексагеном підірвати вже не комільфо ? Далі що? Вибухи в людних місцях чи проплачені бунти ... може нова епідемія чи знову ЯД від "іхтамнЄтов таких туристів"?
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