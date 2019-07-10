Свавілля Росії в Криму: в ЄС висунули жорстку вимогу

Великобританія закликала Росію дозволити міжнародним моніторинговим організаціям доступ в незаконно анексований Крим і негайно звільнити всіх політичних в'язнів.

Відповідну заяву було озвучено британським послом на засіданні Ради ООН з прав людини і опубліковано на сайті уряду. Вона з'явилася в зв'язку зі звітом Управління Верховного комісара ООН з прав людини, зробленого на основі роботи моніторингової місії з прав людини в Україні.

"Ми засуджуємо обшуки і арешти 20 кримських татар в Сімферополі в березні. Ми вражені триваючими повідомленнями про довільних затриманнях, несправедливих судових процесах і застосуванні тортур в незаконно анексованому Криму, і ми як і раніше глибоко стурбовані станом понад 70 українських політичних в'язнів, які в даний час утримуються в Росії, зокрема Павла Гриба і Едема Бекирова, які потребують термінової медичної допомоги", - йдеться в заяві.

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Відзначається, що Росія демонструє повну зневагу до надання звітів Раді ООН з прав людини щодо ситуації в Криму.

"Ми засуджуємо Росію за невиконання резолюції 73/263 Генеральної Асамблеї ООН і закликаємо Російську Федерацію надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ в незаконно анексований Крим і негайно звільнити всіх політичних ув'язнених", - наголошується в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві на Червоній площі 10 липня зібрався мітинг на підтримку заарештованих кримських татар на окупованому півострові.

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