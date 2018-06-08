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ПолітикаЕкономіка

Сварка Трампа і Макрона: глава США влаштував демарш

6.4тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп скоротив перебування на саміті G7 в Канаді і покине форум на кілька годин раніше, ніж планувалося спочатку.

Як пояснили в Білому домі, глава держави покине саміт в суботу (9 червня - ред.) вранці, пропустивши таким чином сесію лідерів "великої сімки" по навколишньому середовищу, зміні клімату і забруднення навколишнього середовища, передає CNN.

При цьому Трампа представлятиме на що залишилися сесіях його помічник по G7 Еверетт Айссенстат.

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Відзначається, що це сталося на тлі того, що глава США розкритикував в Twitter президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Канади Джастіна Трюдо напередодні особистої зустрічі з ними, запланованої на 8 червня.

Французький лідер напередодні заявив, що угода за підсумками саміту "великої сімки" в Квебеку може бути підписана без участі США.

"Президент США, можливо, не проти ізоляції - і ми так само не проти того, щоб підписати угоду шести країн. Тому що ці шість країн спільно представляють цінності, вони спільно представляють ринок з вагомою історією і який представляє собою справжню міжнародну силу", - написав Макрон.

"Будь ласка, скажіть прем'єр-міністру Трюдо і президенту Макрона, що вони беруть з США величезні мита і створюють немонетарні бар'єри. Торговий профіцит ЄС з США - 151 мільярд доларів (на рік - ред.), А Канада не пускає наших фермерів та інших. чекаю зустрічі з ними завтра ", - відповів у свою чергу Трамп.

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Як відомо, конфлікт США з країнами ЄС та іншими державами почався після оголошення Вашингтоном про введення мит на сталь і алюміній для Європейського Союзу, Мексики і Канади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп і Макрон провели переговори з питань торгівлі та міграційної політики, але розмова двох лідерів пішов не за планом після того, як французький президент прямо розкритикував політику американського колеги.

Особи
Дональд ТрампЕммануель МакронДжастін Трюдо
Місце
Канада
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semenovich semen
semenovich semen
Президент США Дональд Трамп как может, отрабатывает денежки Вовочки Х#уйла на него потраченные.
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