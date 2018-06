Сварка Трампа і Макрона: глава США влаштував демарш

Президент США Дональд Трамп скоротив перебування на саміті G7 в Канаді і покине форум на кілька годин раніше, ніж планувалося спочатку.

Як пояснили в Білому домі, глава держави покине саміт в суботу (9 червня - ред.) вранці, пропустивши таким чином сесію лідерів "великої сімки" по навколишньому середовищу, зміні клімату і забруднення навколишнього середовища, передає CNN.

При цьому Трампа представлятиме на що залишилися сесіях його помічник по G7 Еверетт Айссенстат.

Відзначається, що це сталося на тлі того, що глава США розкритикував в Twitter президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Канади Джастіна Трюдо напередодні особистої зустрічі з ними, запланованої на 8 червня.

Французький лідер напередодні заявив, що угода за підсумками саміту "великої сімки" в Квебеку може бути підписана без участі США.

"Президент США, можливо, не проти ізоляції - і ми так само не проти того, щоб підписати угоду шести країн. Тому що ці шість країн спільно представляють цінності, вони спільно представляють ринок з вагомою історією і який представляє собою справжню міжнародну силу", - написав Макрон.

The will to have a text signed by 7 countries must not be stronger than the content of that text. On principle, we must not rule out a 6 + 1 agreement. # G7Charlevoix https://t.co/QZ0TQaQyrF

"Будь ласка, скажіть прем'єр-міністру Трюдо і президенту Макрона, що вони беруть з США величезні мита і створюють немонетарні бар'єри. Торговий профіцит ЄС з США - 151 мільярд доларів (на рік - ред.), А Канада не пускає наших фермерів та інших. чекаю зустрічі з ними завтра ", - відповів у свою чергу Трамп.

