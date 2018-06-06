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Сварка президентів: Макрон порівняв розмову з Трампом з сосисками

1.7тЧитати новину російською

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився розкривати деталі телефонної розмови з главою США Дональдом Трампом, пославшись на цитату, приписувану першому канцлеру Німецької імперії Отто фон Бісмарку.

"Я ніколи не розкриваю, що відбувається за зачиненими дверима. Тому що, як сказав Бісмарк, якщо розкрити людям рецепт сосисок, не впевнений, що вони продовжать їх їсти!" - заявив він під час прес-конференції в Парижі у вівторок, 5 червня, передає Ouest France.

Політик зазначив, що "коментар до кухні" навряд чи допоможе "сервіровці столу або поліпшення апетиту".

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Також Макрон підкреслив, що діалог з Трампом, який американська преса охрестила "жахливим", вийшов "відвертим".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, Трамп і Макрон провели переговори з питань торгівлі та міграційної політики, але розмова двох лідерів пішов не за планом після того, як французький президент прямо розкритикував політику американського колеги.

Особи
Еммануель МакронДональд Трамп
Місце
Франція
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