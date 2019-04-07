Сусідка України зажадала від Німеччини $900 млрд: у чому справа

Польща повинна отримати від Німеччини як мінімум $900 млрд заборгованості по виплаті репарацій.

Із такою заявою виступив депутат польського Сейму та член парламентської групи, що займається оцінкою суми компенсацій, Януш Шевчак, передає WPolityce. Він вважає, що питання виплати компенсацій затягується.

"Це ганебно, що таке очевидне питання як наслідки винищення поляків і знищення польської економіки Німеччиною ігнорувалося протягом останніх 30 років. Тим більше дивує позиція німецьких політиків, які вчать поляків верховенству права", – сказав Шевчак.

"Доти, допоки Німеччина не погасить заборгованість Польщі за Другу світову війну, а мова йде про принаймні 900 мільярдів доларів, вона повинна зберігати виняткову стриманість, коли йдеться про нападки на польський уряд", – додав він.

За його словами, польський уряд не має відступати в питанні німецьких репарацій.

Нагадаємо, Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо нових переговорів про виплату додаткових репарацій за роки Другої світової війни, зазначивши, що ця проблема вже була врегульована у 1953 році.

Привладна партія Польщі заявляє, що рішення, прийняті владою комуністичної епохи, не діють, тому що вони були зроблені під тиском з боку Радянського Союзу.

Ілюстрація Vespa

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Польщі влаштували масове спалення книг, які католики вважають блюзнірськими і такими, що ображають християнську релігію. У списку, крім іншого, опинився "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг і "Сутінки" Стефані Майєр.

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