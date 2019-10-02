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2 жовтня • оновлено в 11:20
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Сусід США пообіцяв Україні летальну зброю: що відомо

1.8т Читати матеріал російською

Опозиційна Консервативна партія Канади пообіцяла збільшити допомогу Україні, зокрема й надати Києву летальну зброю.

Таку заяву зробив лідер політсили Ендрю Шир, передає "Укрінформ". "Мій уряд відновить історичну підтримку України й сприятиме у її захисті кордонів та населення. Це, зокрема, включає розширення чинних місій з допомоги й надання українському війську необхідного обладнання", – сказав він.

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Канада пообіцяла Україні зброю

Канада пообіцяла Україні зброю

"Цензор.НЕТ"

Шир також пообіцяв відновити передачу Україні супутникових зображень RADARSAT-2 і посприяти розгортанню миротворчої місії ООН на Донбасі.

Крім цього, лідер партії підтримав більш рішуче застосування так званого акту Магнітського, який дозволяє Канаді накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Канада заборонить в'їзд жителям "Л/ДНР" за паспортами Російської Федерації.

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
Канада
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