Сурков: Зеленський – "не лох", його прийняли за президента

Колишній помічник президента Росії, куратор з питань Донбасу Владислав Сурков заявив, що президент України Володимир Зеленський зовсім "не дурна" людина.

Водночас додав, що український лідер вміє викликати прихильність до себе людей. Взаправду чи із сарказмом, але таким висловлюванням на його адресу він поділився в інтерв'ю "Актуальним коментарям".

Зокрема, в ексрадника Путіна поцікавилися, яке враження справив на нього Зеленський під час грудневої зустрічі на саміті в "нормандському форматі".

Сурков заявив, що Зеленський "не лох"

"Не лох. У будь-якому разі, в Парижі всі прийняли його за президента..." – висловився він.

Крім цього, пояснив, що главі України вдалося заручитися підтримкою учасників саміту.

"У нього легкість незвичайна в думках", – додав Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України немає. За його словами, є "специфічне розлад умів" – українство.

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