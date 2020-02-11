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11 лютого • оновлено в 11:02
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Супутники Путіна "напали" на об'єкт США в космосі: Вашингтон забив на сполох

9.9т
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Американські фахівці помітили небезпечні маневри російських супутників поруч із супутником-розвідником США, який перебуває на орбіті.

Про це Вашингтон негайно повідомив у Москву і висловив свою струрбованість, пише Time. Зазначається, що інцидент трапився в січні поточного року.

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Супутники Путіна "напали" на об'єкт США у космосі

Супутники Путіна "напали" на об'єкт США у космосі

Так, два російські супутники – "Космос 2542і" та "Космос 2543" – опинилися неподалік від американського, позначеного як USA-245 і відомого американським експертам під назвою КН-11.

Тривогу забив глава командування Космічними силами США Джон Реймонд. На його думку, подібні дії апаратів РФ є незвичайними та тривожними.

"Потенційно, у космосі може виникнути небезпечна ситуація", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов із орбіти і згорів у атмосфері.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Російська воєнна загроза
Місце
США
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Пара российских спутников следят за многомиллиардным американским спутником-шпионом в сотнях миль над поверхностью Земли,сообщает Time высокопоставленный американский военный командир, подчеркивая растущую угрозу доминированию Америки в космическом шпионаже и потенциально дорогостоящую новую главу в десятилетней конкуренции Вашингтона с Москвой.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Спутники Путина и за рулём лично Путин, шпионит, значит, за мэрыканским спутником шпийоном. Надо проверить, может Владимирыч уже перевербовал пендосовского спутника и прикрутил ему пагоны полковника ГКБ!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Да, пакостная нация ка-ца-по-цы, то самолетом своим чуть ли не в фюзеляж американского самолета разведчика, тыкаются. То спутник хотят зашибить. То буксир , с параноидальными криками «Дави его, б…дь! - таранят. Конченные.
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