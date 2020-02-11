Супутники Путіна "напали" на об'єкт США в космосі: Вашингтон забив на сполох

Американські фахівці помітили небезпечні маневри російських супутників поруч із супутником-розвідником США, який перебуває на орбіті.
Про це Вашингтон негайно повідомив у Москву і висловив свою струрбованість, пише Time. Зазначається, що інцидент трапився в січні поточного року.
Супутники Путіна "напали" на об'єкт США у космосі
Так, два російські супутники – "Космос 2542і" та "Космос 2543" – опинилися неподалік від американського, позначеного як USA-245 і відомого американським експертам під назвою КН-11.
Тривогу забив глава командування Космічними силами США Джон Реймонд. На його думку, подібні дії апаратів РФ є незвичайними та тривожними.
"Потенційно, у космосі може виникнути небезпечна ситуація", – попередив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов із орбіти і згорів у атмосфері.
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