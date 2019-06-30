Супутник зняв секретну "зброя відплати" Путіна: що відомо

Секретне російське озброєння – атомний підводний човен "Белгород" і стратегічну підводний човен проекту 955 "Борей" – показали на фото.
Як пише Naked Science, у мережу потрапив знімок із супутника, на якому, ймовірно, відображені ці розробки.
Фотографію опублікував дослідник Військово-морського флоту Х. Саттон. За кадром розмір човна можна порівняти з розміром субмарини проекту "Борей".
Безпілотний підводний апарат "Посейдон"
Міністерство оборони Росії
Фото зі супутника
Naked Science
Відзначається, що підводний човен К-329 "Белгород" багато фахівців вважають найсекретнішою російської субмариною. Вона виступає в якості носія безпілотного підводного апарату типу "Посейдон", також відомого як "Статус-6".
Зброя покликана доставити ядерний боєприпас до берегів ймовірного противника для ураження стратегічно важливих прибережних цілей.
Характеристики зброї
Naked Science
Нагадаємо, нещодавно перший підводний човен "Білгород" у РФ в умовах секретності спустили на воду.
Спуск на воду К-329 "Белгород"
РИА Новости
Спуск на воду К-329 "Белгород"
РИА Новости
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 лютого 2019 року президент Росії Володимир Путін повідомив про закінчення ключового етапу випробувань стратегічного безлюдного підводного апарату "Посейдон", який називають зброєю "Судного дня" або "зброєю відплати".
У Росії заявили, що атаку підводного безпілотника "Посейдон" неможливо відбити завдяки особливостям його маневрування.
Колишній старший радник Держдепу Крістіан Уїтакер заявив, що зброя "Судного дня" РФ може стерти великі міста США з лиця землі.
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