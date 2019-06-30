Супутник зняв секретну "зброя відплати" Путіна: що відомо

Секретне російське озброєння – атомний підводний човен "Белгород" і стратегічну підводний човен проекту 955 "Борей" – показали на фото.

Як пише Naked Science, у мережу потрапив знімок із супутника, на якому, ймовірно, відображені ці розробки.

Фотографію опублікував дослідник Військово-морського флоту Х. Саттон. За кадром розмір човна можна порівняти з розміром субмарини проекту "Борей".

Безпілотний підводний апарат "Посейдон" Міністерство оборони Росії

Фото зі супутника Naked Science

Відзначається, що підводний човен К-329 "Белгород" багато фахівців вважають найсекретнішою російської субмариною. Вона виступає в якості носія безпілотного підводного апарату типу "Посейдон", також відомого як "Статус-6".

Зброя покликана доставити ядерний боєприпас до берегів ймовірного противника для ураження стратегічно важливих прибережних цілей.

Характеристики зброї Naked Science

Нагадаємо, нещодавно перший підводний човен "Білгород" у РФ в умовах секретності спустили на воду.

Спуск на воду К-329 "Белгород" РИА Новости

Спуск на воду К-329 "Белгород" РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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