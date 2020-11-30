Продовження статті "Супутник V ": чи згодні українці стати піддослідними Кремля" .

"Як тільки з'явиться ця вакцина (російська вакцина від коронавируса "Супутник V "- прим. Автора) на ринку - українці будуть її добувати будь-якими шляхами. Вакцинним туризмом в Росію. Вакцинними передачами попутним конем. Новою поштою. Хоч містичної телепортацією", – прокоментував один з читачів зазначену вище статтю. Але не поспішайте шукати "попутних коней". І навіть не тому, що "Супутник V" не пройшов третю фазу клінічних досліджень, а з тієї простої причини, що "вакцинним туризмом" доведеться займатися самим росіянам в Росії.

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По итогам 10-й встречи с министрами здравоохранения членов БРИКС, которая прошла 16 ноября, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался перед журналистами, что якобы количество государств, заинтересованных в поставках препарата "Спутник V", постоянно растёт. По его словам, Россия уже сейчас получила заявки на 1,2 млрд доз вакцины от более чем 50 стран. К слову, министр "забыл" рассказать журналистам, что по итогам этой самой встречи была принята совместная декларация по коронавирусу, и о вакцине "Спутник V" в ней ни слова.

А через неделю, 24 ноября, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила: "С момента государственной регистрации вакцины „Спутник V“ в гражданский оборот выпущено более 117 тыс. доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более 2 млн доз". Интересно, как Россия планирует удовлетворить заявки якобы на 1,2 млрд доз, если до конца 2020 года выпустит с конвейера только 2 млн.

В этой погоне за покупателями в Москве забыли о самих россиянах. На 1 января 2020 года по оценке Росстата в России проживало порядка 147 млн человек. По прогнозам российского правительства, естественная убыль населения в 2020 году будет рекордной и составит 352,5 тыс. человек — в десять (!) раз больше, чем в 2019 году. Но даже с учётом катастрофической убыли населения в Российской Федерации понятно, что с такими темпами производства российской вакцины "Спутник V" не хватит для вакцинации самих россиян, и о поставках препарата в другие государства не может быть и речи.

Тот факт, что россияне нуждаются в немедленной вакцинации, не подлежит сомнению. 27 ноября оперштаб Москвы сообщил, что количество новых случаев коронавируса в России преодолело отметку в 27 тыс. в сутки. Это самый высокий показатель с начала пандемии, по состоянию на 29 ноября общее число случаев достигло 2 269 316 человек, за всё время пандемии в России умерло 39 527 человек (и это только по официальным данным). Вакцина "Спутник V" в спешке была зарегистрирована ещё 11 августа несмотря на то, что третья фаза клинических исследований ещё не была начата на момент регистрации (она стартовала только 26 августа). С тех пор прошло почти четыре месяца, а воз и ныне там.

Возможно, всё дело в том, что россияне не особо спешат становиться подопытными и прививаться недовакциной, и России придётся продавать её за границу ввиду отсутствия спроса внутри страны. Об этом свидетельствуют итоги социологического исследования "Левада-Центр", которое прошло 20–26 августа — после того, как 11 августа Владимир Путин сообщил о регистрации "Спутник V".

Опрос показал, что 20% россиян испытали недоверие к новости о появлении отечественной вакцины от коронавируса, 20% – сомнение, 10% – безразличие, 6% – страх. В сумме, 56% россиян испытали негативным эмоции, тогда как только 18% респондентов почувствовали гордость, 9% – радость. На вопрос социологов: "Если вакцинация населения будет бесплатной и добровольной, а не обязательной, готовы ли вы лично прививаться этой вакциной от коронавируса?" 54% россиян ответили "нет", 2% – выступили против любых прививок, 6% – затруднились с ответом, и только 38% – сказали "да".

Но даже если россияне передумают, у них всё равно нет шансов получить российскую вакцину. В России нет достаточных производственных мощностей, что вынужден был подтвердить президент РФ. "Есть определённые проблемы, связанные с наличием или отсутствием определённого объема оборудования — „железа“, что называется, — для разворачивания массового производства", – сказал Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!". К примеру, уральский завод "Медсинтез" был включён Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в число производителей препарата, однако так и не смог приступить к работе из-за отсутствия оборудования. Владелец завода заявил о его дефиците на рынке ввиду высокого спроса, так что вряд ли эта проблема будет решена в скором времени. 3 ноября российское издание The

Bell опубликовало детальное расследование, посвящённое проблемам с производством вакцины в России, их много, ознакомиться с ними можно на сайте издания.

О том, что эти проблемы серьёзные, свидетельствует тот факт, что 7 ноября Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции попросил его о помощи. Об этом сообщило издание Challenges со ссылкой на анонимного французского дипломата. Он сообщил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Парижем ввиду того, что ей необходимо выполнить обязательства по выпуску 1,2 млрд доз "Спутник V", которые были заказаны Египтом, Аргентиной, Бразилией и рядом других стран. "Вот уже несколько недель россияне спрашивают у нас, готовы ли мы работать с ними, — рассказал неназванный французский дипломат. — Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей". К слову, издание сообщило, что за последние недели октября—ноября Россия передала в оккупированный Крым с населением порядка 2 млн жителей вакцины всего для 20 человек.

Как сообщил газете "Коммерсантъ" дипломатический источник в Москве, статья в Challenges вызвала возмущение Кремля. Назревает ещё один дипломатический скандал по факту обнародования очередного фрагмента конфиденциальной беседы российского и французского президентов. Напомним, предыдущий грянул 14 сентября и был связан с публикацией в газете Le Monde. Тогда журналисты со ссылкой на анонимный источник сообщили, что Владимир Путин крайне неуважительно отнёсся к обеспокоенности Макрона фактом использования в России химического оружия и назвал несколько версий отравления Алексея Навального, одна из них — оппозиционер мог сам принять боевой яд "Новичок". По версии Le Monde, Макрон "недвусмысленно дал понять", что "Новичок" не может использоваться частными лицами, на что Владимир Путин "с презрением отозвался о Навальном, считая его простым хулиганом в интернете, который якобы и в прошлом симулировал недомогания". В итоге, этот разговор оказался у журналистов и вызвал общественный резонанс.

Учитывая это, напрашивается вывод, что Франция не будет принимать участие в авантюре Владимира Путина по производству вакцины, которая не прошла третьей фазы клинических исследований, как, очевидно, и другие европейские страны. Россия в спешке ищет производственные площадки по всему миру, в частности, стало известно, что Москва договорилась о производстве порядка 100 млн доз в Индии в 2021 году, однако этого не хватит даже для вакцинации россиян, не говоря уже о поставках в другие государства. Как из этой неприятной ситуации выпутается Россия, увидим скоро — наверняка о российском препарате все, в том числе россияне, забудут сразу, как только на рынке появятся европейские и американские вакцины, что случится совсем скоро.

К слову, когда российский министр здравоохранения заявил о 50 странах, готовых закупить "Спутник V", он так и не огласил полный список государств, готовых рискнуть здоровьем и жизнями своих граждан. Мы уже писали о том, что вакцина не прошла третью фазу исследований, так что речь идёт не о вакцинации населения, а об использовании граждан других стран в качестве добровольцев, на которых будет проверяться эффективность препарата, побочные эффекты и прочее. К тому же, видимо, бесплатных, ведь во всём мире за участие в клинических исследованиях принято платить добровольцам, их страхуют на случай инвалидности или смерти, а в случае с Россией об этом не может быть и речи.

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