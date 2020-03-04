Предварительные результаты праймериз у демократов в "супервторник", когда голосование проходит сразу в 14 штатах страны, вновь оказались противоположностью большинства прогнозов и опровергли данные соцопросов накануне дня голосования, согласно которым Сандерс был безоговорочным лидером гонки в большинстве из голосовавших штатов. И хотя голоса еще полностью не подсчитаны, уже смело можно говорить о прорыве Джо Байдена, для которого вчера, в буквальном смысле, решалась судьба многолетней политической карьеры.

Так, согласно данным американской "The New York Times", с учетом предварительных итогов "супервторника" Байден стал лидером по числу поддерживающих его делегатов. Он победил в 8 штатах из тех 14, где проходило голосование - Массачусетсе, Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси.

Берни Сандерс заручился поддержкой пока только трех штатов - Юты, Вермонта и Колорадо. Но он еще может поправить ситуацию показателями в Калифорнии, Техасе и Мэне. Так, к примеру, телеканалы "Fox News" и "AP" прогнозируют победу Сандерса и в Калифорнии, а это крайне важный штат с точки зрения количества делегатов на итоговом съезде. Также стоит помнить, традицию: кто у демократов "берет" Калифорнию, тот в конце концов и становится кандидатом от партии на президентских выборах.

Резкий рост поддержки Байдена на избирательных участках во вторник и его неожиданная победа в большинстве штатов на самом деле имеет вполне логичное объяснение. За два дня до голосования о прекращении президентской кампании неожиданно объявил Питер Буттиджич - сенсация демократических праймериз, 38-летний ветеран Армии США, бывший мэр маленького городка Саус-Бенд из Индианы, первый открытый гей - кандидат в президенты. Который никому не был известен за пределами Индианы еще год назад, а в итоге выиграл Айову и Нью-Гэмпшир, которые голосуют первыми и как считалось, определяют исход всей дальнейшей гонки.

Кроме того, накануне Супервторника об окончании своей кампании объявила и сенатор Эми Клобучар, тоже умеренная, и показывавшая неплохие результаты. Оба снявшихся кандидата высказались в поддержку Байдена. Было видно, что данное решение далось им крайне нелегко, особенно Буттиджичу, но разъяснительные беседы с руководством партии не прошли даром…

В итоге крайне важная битва партийного истеблишмента демократов против Сандерса выиграна. Партийная верхушка всегда ставит на кандидата, который может победить своего конкурента. Тем более если таковым является действующий президент. Взгляды Сандерса являются крайне левыми и не способны по их мнению привлечь на свою сторону тех избирателей, которые не имеют партийной принадлежности, но голоса которых в большинстве случаев и становятся определяющими в президентских выборах. А такие избиратели придерживаются центристской, но никак не крайне левой позиции.

После окончательных подсчетов Байден получит небольшой перевес в количестве делегатов, но гораздо важнее то моральное преимущество и драйв, которые у него появится после неудачного старта кампании и следующего вторника, на котором будет решаться судьба поддержки еще от шести штатов.

Главным же неудачником "супервторника" стал миллиардер Майкл Блумберг, который вложил в свою избирательную кампанию порядка 700 миллионов долларов. Однако победил только в заморской территории - Американском Самоа.

И хотя в большинстве штатов он по итогам займет 3-е место, количество делегатов у него будет крайне низким (как для его амбиций и вложенных средств), так как далеко не везде он преодолеет планку в 15%, необходимых для присуждения делегатов. Как видим, у демократов в фаворе сегодня откровенные социалисты (к которым можно смело отнести и еще одного кандидата – Элизабет Уоррен), а не миллиардеры. Теперь Блумберг наверняка задумается, а стоит ли ему продолжать кампанию и выкидывать сотни миллионы долларов на ветер.

Подводя итог отмечу, что "супервторник" обнулил большинство прогнозов и результатов праймериз первых двух месяцев, а также в гонке появились два главных фаворита: Джо Байден и Берни Сандерс. У обоих кандидатов есть резервы роста поддержки, и судя по всему, схватка будет продолжаться до последнего, а ее итоги на сегодня являются слабопредсказуемыми.

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