Суперповня-2020: мережу заповнили фото і відео рідкісного явища

8 квітня 2020 року о 5:39 ранку в Україні буде видно явище, яке називають "супермісяцем". Супутник Землі наблизиться на максимальну відстань до планети і подарує людям надзвичайне видовище. А в інших точках світу вже зараз люди щосили фотографують і знімають на відео "супермісяць".

У цей час Місяць буде розташований на відстані 356,9 тисяч кілометрів від Землі. Завдяки цьому виникає оптичний ефект, через який здається, що супутник у рази більший, ніж його звикли бачити зазвичай. Ефект гігантизму посилюється і в тих випадках, коли Місяць нависає над деревами, будинками та іншими об'єктами.

Астрономічна повний Місяць настане 8 квітня о 5:36 за київським часом. Відсоток освітленості Місяця становить 100%. Схід Місяця о 19:48, а захід о 06:22.

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Dernière vidéo de la super Lune ce soir 🌕 C'est une chance de pouvoir voir notre satellite de si près 🔭 #superlune #supermoon #lune #moon #space pic.twitter.com/xAJEjx5MPz - Maître Petit Pois (@maitrepetitpois) April 7, 2020

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня в Одесі спостерігали незвичайне природне явище. Небо розділили на дві частини хмари.

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