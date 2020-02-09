Над світом зійшов "сніжний" Місяць: неймовірні фото суперповні-2020

У нічному небі 9 лютого вперше в 2020 році можна було спостерігати суперповню, яку також називають "сніжним" Місяцем.
Супутник землі на небосхилі здавався значно більшим і світив яскравіше, ніж будь-коли. Фотографіями суперповні масово ділилися користувачі мережі з усього світу.
Стовідсоткова видимість "сніжного" Місяця відбулася вранці в 7:34 за Гринвічем (9:34 за київським часом).
"Сніжний" Місяць-2020 в Нью-Йорку
foxnews.com
Усього в 2020 році буде чотири суперповні, коли повний місяць збігається з перигеем, моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.
Лютневий повний місяць ще називають "голодним" або "штормовим". Назва "сніжний" Місяць пов'язане з рясними снігопадами, характерними для цього періоду. "Голодна" повня виникла внаслідок того, що сувора погода значно ускладнювала полювання і видобуток їжі в цьому місяці.
Пропонуємо подивитися фото незвичного явища:
"Сніжний" Місяць-2020
foxnews.com
"Сніжний" Місяць-2020
foxnews.com
"Сніжний" Місяць-2020
"Сніжний" Місяць-2020
"Сніжний" Місяць-2020
"Сніжний" Місяць-2020
"Сніжний" Місяць-2020
"Сніжний" Місяць-2020
08.02.2020- E 🌙 (@EEEEEEEEEEEEsa) February 8, 2020
The 1st supermoon of the decade:
"Snow Moon" pic.twitter.com/7asJckh17o
snow moon.- neon ☆ (@neo_neond) February 9, 2020
前を向いて歩き出すpic.twitter.com/LaGix7I6cv
full moon of february- alanood🎓 (@hunniepuffs) February 9, 2020
snow moon / super snow moon / hunger moon / storm moon pic.twitter.com/964SEb9jgH
今夜 は 満 月 「Snow Moon」 と い う ん だ っ て.-じゃすみん♪ (@machasho) February 9, 2020
し ば ら く 見 て た ら 月 に 雲 が か か っ て 虹 の よ う に 光 の 輪 が 出来 た ✨
(肉眼ではもっと綺麗に見えた...) pic.twitter.com/9ozBt94nVI
Як писав OBOZREVATEL, у 2019 році вчені національного космічного відомства США NASA отримали нове підтвердження наявності води на поверхні Місяця. Волога з'явилася в результаті впливу на небесне тіло метеоритів.
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