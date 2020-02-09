Над світом зійшов "сніжний" Місяць: неймовірні фото суперповні-2020

У нічному небі 9 лютого вперше в 2020 році можна було спостерігати суперповню, яку також називають "сніжним" Місяцем.

Супутник землі на небосхилі здавався значно більшим і світив яскравіше, ніж будь-коли. Фотографіями суперповні масово ділилися користувачі мережі з усього світу.

Стовідсоткова видимість "сніжного" Місяця відбулася вранці в 7:34 за Гринвічем (9:34 за київським часом).

"Сніжний" Місяць-2020 в Нью-Йорку foxnews.com

Усього в 2020 році буде чотири суперповні, коли повний місяць збігається з перигеем, моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Лютневий повний місяць ще називають "голодним" або "штормовим". Назва "сніжний" Місяць пов'язане з рясними снігопадами, характерними для цього періоду. "Голодна" повня виникла внаслідок того, що сувора погода значно ускладнювала полювання і видобуток їжі в цьому місяці.

Пропонуємо подивитися фото незвичного явища:

"Сніжний" Місяць-2020 foxnews.com

"Сніжний" Місяць-2020 foxnews.com

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

08.02.2020



The 1st supermoon of the decade:

"Snow Moon" pic.twitter.com/7asJckh17o - E 🌙 (@EEEEEEEEEEEEsa) February 8, 2020

full moon of february

snow moon / super snow moon / hunger moon / storm moon pic.twitter.com/964SEb9jgH - alanood🎓 (@hunniepuffs) February 9, 2020

今夜 は 満 月 「Snow Moon」 と い う ん だ っ て.



し ば ら く 見 て た ら 月 に 雲 が か か っ て 虹 の よ う に 光 の 輪 が 出来 た ✨

(肉眼ではもっと綺麗に見えた...) pic.twitter.com/9ozBt94nVI -じゃすみん♪ (@machasho) February 9, 2020

Як писав OBOZREVATEL, у 2019 році вчені національного космічного відомства США NASA отримали нове підтвердження наявності води на поверхні Місяця. Волога з'явилася в результаті впливу на небесне тіло метеоритів.

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