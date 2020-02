Над світом зійшов "сніжний" Місяць: неймовірні фото суперповні-2020

У нічному небі 9 лютого вперше в 2020 році можна було спостерігати суперповню, яку також називають "сніжним" Місяцем.

Супутник землі на небосхилі здавався значно більшим і світив яскравіше, ніж будь-коли. Фотографіями суперповні масово ділилися користувачі мережі з усього світу.

Стовідсоткова видимість "сніжного" Місяця відбулася вранці в 7:34 за Гринвічем (9:34 за київським часом).

Усього в 2020 році буде чотири суперповні, коли повний місяць збігається з перигеем, моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Лютневий повний місяць ще називають "голодним" або "штормовим". Назва "сніжний" Місяць пов'язане з рясними снігопадами, характерними для цього періоду. "Голодна" повня виникла внаслідок того, що сувора погода значно ускладнювала полювання і видобуток їжі в цьому місяці.

Пропонуємо подивитися фото незвичного явища:

08.02.2020



The 1st supermoon of the decade:

"Snow Moon" pic.twitter.com/7asJckh17o