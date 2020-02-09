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9 лютого • оновлено в 18:59
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Над світом зійшов "сніжний" Місяць: неймовірні фото суперповні-2020

2.6т
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У нічному небі 9 лютого вперше в 2020 році можна було спостерігати суперповню, яку також називають "сніжним" Місяцем.

Супутник землі на небосхилі здавався значно більшим і світив яскравіше, ніж будь-коли. Фотографіями суперповні масово ділилися користувачі мережі з усього світу.

Стовідсоткова видимість "сніжного" Місяця відбулася вранці в 7:34 за Гринвічем (9:34 за київським часом).

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"Сніжний" Місяць-2020 в Нью-Йорку

"Сніжний" Місяць-2020 в Нью-Йорку

foxnews.com

Усього в 2020 році буде чотири суперповні, коли повний місяць збігається з перигеем, моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Лютневий повний місяць ще називають "голодним" або "штормовим". Назва "сніжний" Місяць пов'язане з рясними снігопадами, характерними для цього періоду. "Голодна" повня виникла внаслідок того, що сувора погода значно ускладнювала полювання і видобуток їжі в цьому місяці.

Пропонуємо подивитися фото незвичного явища:

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

foxnews.com

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

foxnews.com

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

"Сніжний" Місяць-2020

Як писав OBOZREVATEL, у 2019 році вчені національного космічного відомства США NASA отримали нове підтвердження наявності води на поверхні Місяця. Волога з'явилася в результаті впливу на небесне тіло метеоритів.

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Автор
Богдана Васильченко
Теги
фотографии космос
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