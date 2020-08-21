Суперниця Лукашенко подала в суд, щоб оскаржити результати виборів у Білорусі

Кандидат в президенти Білорусі Анна Канопацька подала до Верховного суду Білорусі скаргу про визнання виборів недійсними.

Про це суперниця чинного президента Олександра Лукашенка повідомила на своїй сторінці в Facebook. Канопацька заявила про грубе порушення конституції і виборчого кодексу.

"Грубе порушення положень Конституції Республіки Білорусь та Виборчого кодексу при призначенні та проведенні виборів є безумовною підставою для визнання їх недійсними", – написала політик.

Канопацька підкреслила, що прийнятні тільки ненасильницькі законні способи політичної боротьби.

"У тому числі і для збереження правоздатності кандидата в президенти Республіки Білорусь на подачу даної скарги я пройшла весь цей складний електоральний цикл, витративши значну суму власних коштів. Так, ось така я – білоруська жінка-політик. Не всім зрозуміла, не всіма улюблена, без чудових котлет в анамнезі, але не заплямована в крові наших громадян", – додала вона.

Політик подала скаргу в суд Анна Канопацька в Facebook

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