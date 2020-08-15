Суперниця Лукашенка проти перевиборів: світ визнає Тихановську законним президентом

Кирило Лютий Світ 21:10, 15.08.2020 Оновлено: 21:11, 15.08.2020

Штаб опозиціонерки Світлани Тихановської виступає проти проведення другого туру виборів в Білорусі або перерахунку голосів.

Як заявила її прессекретарка Ганна Красуліна в ефірі радіостанції "Ехо Москви", Тихановська "має внутрішню легітимність".

"Ні про який другий тур мови бути не може. Ні про який перерахунок голосів, а зараз ходять ідеї перерахувати, теж мови бути не може, тому що ми вже бачимо свідоцтва, фотографії, що в котельних палять бюлетені... Ми знаємо, що бюлетені знищені", – сказала вона.

Також Красуліна висловила впевненість в тому, що світова спільнота визнає Тихановську законним президентом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. За чинного главу Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

Після цього Тихановська заявила про намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. У ЦВК заявили, що присудити перемогу суперниці Лукашенка неможливо і пригрозили "втратою країни".

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