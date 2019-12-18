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18 грудня • оновлено в 23:23
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"Виріс в українському колгоспі": в Росії побачили провокацію Заходу в новому мультику про Супермена

2.2т
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Пропагандисти РФ обурилися нібито русофобською спрямованістю нового мультфільму, знятого за коміксами всесвіту DC "Супермен: Червоний син", в якому головний герой стає комуністом.

Відповідний сюжет вийшов в ефірі телеканалу "Росія 24" після прем'єри трейлера стрічки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Де вони відкопали цього хлопця? Він виріс у колгоспі десь в Україні. За сюжетом шаттл головного героя приземлився саме там за часів Холодної війни. І як вважають політологи, не випадково", – заявила ведуча.

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У РФ побачили провокацію Заходу в мультику про Супермена

У РФ побачили провокацію Заходу в мультику про Супермена

Скріншот з відео

За її словами, автори ідеї хотіли вдарити по ідеології Росії. У сюжеті також заявили, що творці мультфільму задумали серйозний проєкт, мета якого – посіяти у свідомості молодих росіян і жителів країн-союзників Кремля нетолерантну позицію щодо Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на російському пропагандистському телебаченні виник небувалий ажіотаж через популярну комп'ютерну гру Call of Duty. Так, у ній росіяни побачили відсилання до їх участі у війні в Сирії і на Донбасі і заявили про русофобську пропаганду.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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А вместо Бэтмена, будет Ватман!)))
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