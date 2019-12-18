"Виріс в українському колгоспі": в Росії побачили провокацію Заходу в новому мультику про Супермена

Пропагандисти РФ обурилися нібито русофобською спрямованістю нового мультфільму, знятого за коміксами всесвіту DC "Супермен: Червоний син", в якому головний герой стає комуністом.

Відповідний сюжет вийшов в ефірі телеканалу "Росія 24" після прем'єри трейлера стрічки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Де вони відкопали цього хлопця? Він виріс у колгоспі десь в Україні. За сюжетом шаттл головного героя приземлився саме там за часів Холодної війни. І як вважають політологи, не випадково", – заявила ведуча.

У РФ побачили провокацію Заходу в мультику про Супермена Скріншот з відео

За її словами, автори ідеї хотіли вдарити по ідеології Росії. У сюжеті також заявили, що творці мультфільму задумали серйозний проєкт, мета якого – посіяти у свідомості молодих росіян і жителів країн-союзників Кремля нетолерантну позицію щодо Росії.

У новій передачі Вести на Росії-24 вийшов репортаж про анімаційний фільм "Супермен: Червоний син", який, виявляється, просочений русофобією!



Мене одного бісить цей провідний? Йому б на завод піти працювати і там свої казки про русофобію колегам говорити. pic.twitter.com/4YCcs9Ux0X - працює Оруелл (@OrwellAtWork) December 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на російському пропагандистському телебаченні виник небувалий ажіотаж через популярну комп'ютерну гру Call of Duty. Так, у ній росіяни побачили відсилання до їх участі у війні в Сирії і на Донбасі і заявили про русофобську пропаганду.

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