Антибіотик із тарганів може здолати супербактерію – учені

Антибіотик, створений із молекул тарганів, потенційно може врятувати багато життів.

Можливість створення такого препарату вивчають науковці Американського університету Шарджі (Об’єднані Арабські Емірати), пише Gulf Today. Ці комахи живуть у найбрудніших місцях планети, тож мають потужні захисні механізми організму.

Вони дають тарганам змогу виживати в надважких умовах, і саме цей потенціал хочуть використати дослідники.

За словами професора, завідувача кафедри біології, хімії та наук про довкілля Коледжу мистецтв і наук Американського університету Шарджі, доктора Навіда Хана, понад 17 млн людей щороку вмирають у світі через бактеріальні інфекції. Одна з причин такої високої смертності – стійкість бактерій до комерційних препаратів.

"Ми виявили численні молекули в тарганів, які повністю знищують MRSA – бактерії, що викликають інфекції в різних частинах тіла, кишкову паличку та інші. Ці молекули не дають жодних негативних наслідків для клітин людини", – заявив він.

Учені дослідили мікроорганізми, що мешкають у шлунково-кишковому тракті таргана, і знайшли кілька нових антибіотиків, наголосив він.

Протягом останніх п’яти років науковці проводили лабораторне тестування, яке в результаті виявило сильні антимікробні агенти в молекулах тарганів. Їхню ефективність тепер мають довести клінічні випробування на комахах.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, на думку вчених, на людство чекає нова потужна загроза – супербактерія.

Зростання кількості цього збудника простимульовано безконтрольним вживанням антибіотиків під час пандемії коронавірусу. Науковці вважають це глобальною кризою, і через COVID-19 ситуація погіршується.