Антибіотик із тарганів може здолати супербактерію – учені

Таша Адамович
Таша Адамович
Світ
1,6 т.
Тарган

Антибіотик, створений із молекул тарганів, потенційно може врятувати багато життів.

Можливість створення такого препарату вивчають науковці Американського університету Шарджі (Об’єднані Арабські Емірати), пише Gulf Today. Ці комахи живуть у найбрудніших місцях планети, тож мають потужні захисні механізми організму.

Вони дають тарганам змогу виживати в надважких умовах, і саме цей потенціал хочуть використати дослідники.

За словами професора, завідувача кафедри біології, хімії та наук про довкілля Коледжу мистецтв і наук Американського університету Шарджі, доктора Навіда Хана, понад 17 млн людей щороку вмирають у світі через бактеріальні інфекції. Одна з причин такої високої смертності – стійкість бактерій до комерційних препаратів.

"Ми виявили численні молекули в тарганів, які повністю знищують MRSA – бактерії, що викликають інфекції в різних частинах тіла, кишкову паличку та інші. Ці молекули не дають жодних негативних наслідків для клітин людини", – заявив він.

Учені дослідили мікроорганізми, що мешкають у шлунково-кишковому тракті таргана, і знайшли кілька нових антибіотиків, наголосив він.

Протягом останніх п’яти років науковці проводили лабораторне тестування, яке в результаті виявило сильні антимікробні агенти в молекулах тарганів. Їхню ефективність тепер мають довести клінічні випробування на комахах.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, на думку вчених, на людство чекає нова потужна загроза – супербактерія.

Зростання кількості цього збудника простимульовано безконтрольним вживанням антибіотиків під час пандемії коронавірусу. Науковці вважають це глобальною кризою, і через COVID-19 ситуація погіршується.

Дослідження вченихсупербактерія