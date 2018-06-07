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"Сумно!" Путін пояснив війну на Донбасі

5.1тЧитати новину російською

Президент Росії під час щорічної "Прямої лінії з Володимиром Путіним" заявив, що ситуація на Донбасі - сумна, але він і далі збирається "допомагати Україні".

Такою була відповідь на питання письменника-терориста "ДНР" Захара Прилепіна про можливий наступ на ЗСУ на Донбасі.

"Ми надаємо обом невизнаним республікам допомогу, і будемо це робити далі. Те, що відбувається навколо цих територій, - сумно, і українське керівництво не може вирішити цю проблему", - стверджує Путін.

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При цьому він звинуватив українську владу в тому, що вони нібито "не в змозі вирішити проблеми" ДНР "і" ЛНР ".

"Як можна вирішити цю проблему, вважаючи ці території своїми і організовуючи там повну блокаду і постійно піддаючи їх обстрілу?" - задав він цинічне питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Росія може зайняти територію України за кілька днів у разі, якщо почнеться велика війна.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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