Суміш Instagram і штучного інтелекту: в інтернеті з'явилася нова соцмережа

Творці популярного фотосервісу Prisma Олексій Моісеєнков і Арам Харді запустили новий додаток — соцмережу Capture, яка дозволяє користувачу знайти групові чати на основі геолокації і об'єктів на фотографії.

Це суміш Instagram, штучного інтелекту та чату, повідомляє The Bell із посиланням на TechCrunch.

Соцмережа Capture TechCrunch

Як вона працює:

• Соцмережа Capture пропонує користувачу відвідати тематичні чати, пов'язані з об'єктами на фото або з його розташуванням, новинами, подіями поблизу.

• Особистих повідомлень немає: але є чати на двох, де з'єднують із випадковим співрозмовником.

• Поки додаток доступний тільки на iOS, а версія для Android з'явиться скоро. Розпочату на смартфоні бесіду можна буде продовжити у вебверсії Capture.

• Зареєструватися у соцмережі можна буде без прив'язки пошти або номера телефону – вони будуть потрібні лише для відновлення доступу і входу на чужому пристрої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії створили віртуальну Instagram-модель: її не відрізнити від людини.

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