"Ми близько!" Спливло відео з погрозами убитого Сулеймані Трампу

У мережі спливло відео, на якому убитий у результаті ракетного удару США генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.

Ролик опублікував радник прем'єр-міністра Ізраїлю з питань соціальних медіа Ханан'я Нафталі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах Сулеймані перед повним залом пригрозив: "Пам'ятайте, ми близько в тих місцях, де ви навіть не уявляєте!"

Спливло відео з погрозами убитого Сулеймані Трампу Країна

Нафталі зіронізував: "Тепер Сулеймані отримав те, чого навіть не міг уявити".

Qassem Soleimani once threatened President Trump: "We are near you in places that you can not even imagine."



Now Qassem Soleimani received what he never imagined.



Via @Imamofpeace pic.twitter.com/IIanJdW2Gl - Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, західні ЗМІ називали Сулеймані командиром у тіні. Він був дуже тихим і непримітним, проте користувався неймовірним впливом на солдатів на Близькому Сході. За словами очевидців, коли генерал заходив до кімнати, всі думали лише про нього.

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