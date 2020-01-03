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3 січня • оновлено в 21:24
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"Ми близько!" Спливло відео з погрозами убитого Сулеймані Трампу

2.9т
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У мережі спливло відео, на якому убитий у результаті ракетного удару США генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.

Ролик опублікував радник прем'єр-міністра Ізраїлю з питань соціальних медіа Ханан'я Нафталі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах Сулеймані перед повним залом пригрозив: "Пам'ятайте, ми близько в тих місцях, де ви навіть не уявляєте!"

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"Винен у загибелі мільйонів!" Трамп пояснив убивство генерала Сулеймані

Спливло відео з погрозами убитого Сулеймані Трампу

Спливло відео з погрозами убитого Сулеймані Трампу

Країна

Нафталі зіронізував: "Тепер Сулеймані отримав те, чого навіть не міг уявити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, західні ЗМІ називали Сулеймані командиром у тіні. Він був дуже тихим і непримітним, проте користувався неймовірним впливом на солдатів на Близькому Сході. За словами очевидців, коли генерал заходив до кімнати, всі думали лише про нього.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Касем Сулеймані Дональд Трамп
Місце
Іран
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Путін ще живий тому,що цього хочуть Дехто із сильних центрів впливу?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Где в, его фразе угроза Трампу? Или обоз вместе с кастрюлями решили в очередной раз лизнуть зад хозяина?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Южный Гарик, вот это ваше "или" было совершенно напрасно! ну шо сделаешь, сучность такая!
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