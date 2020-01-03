"Ми близько!" Спливло відео з погрозами убитого Сулеймані Трампу

У мережі спливло відео, на якому убитий у результаті ракетного удару США генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Ролик опублікував радник прем'єр-міністра Ізраїлю з питань соціальних медіа Ханан'я Нафталі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах Сулеймані перед повним залом пригрозив: "Пам'ятайте, ми близько в тих місцях, де ви навіть не уявляєте!"
Спливло відео з погрозами убитого Сулеймані Трампу
Країна
Нафталі зіронізував: "Тепер Сулеймані отримав те, чого навіть не міг уявити".
Qassem Soleimani once threatened President Trump: "We are near you in places that you can not even imagine."- Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 3, 2020
Now Qassem Soleimani received what he never imagined.
Via @Imamofpeace pic.twitter.com/IIanJdW2Gl
Як повідомляв OBOZREVATEL, західні ЗМІ називали Сулеймані командиром у тіні. Він був дуже тихим і непримітним, проте користувався неймовірним впливом на солдатів на Близькому Сході. За словами очевидців, коли генерал заходив до кімнати, всі думали лише про нього.
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