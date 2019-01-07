Судно затонуло в Чорному морі поблизу Туреччини: з'явилися трагічні дані про українців

Шестеро осіб, у тому числі четверо громадян України, стали жертвами аварії в Чорному морі вантажного судна.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter. "Із 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Береговою охороною були оперативно вжито належних заходів. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників", – уточнив він дані.

Решта сім членів екіпажу доставлені у різні лікарні міста Самсун.

Рятувальна операція Hızır Hacısalihoğlu

"Вони знаходяться під належним наглядом. У Самсун виїхав консул. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і сподіваємося на швидке одужання постраждалих", – написав український дипломат.

Відомо, що потонуле судно вийшло з порту Азова (розташований у Ростовській області на березі річок Дон і Азовка, РФ) і прямувало у порт турецького Самсуна.

1 / 1Туреччіна. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 Членів екіпажу 11 були Громадянам Україні.Береговою охороною Було оперативно вжіті належні заходи. На жаль, чи не удалось Врятувати 4 наших співвітчізніків. - Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р

1/2 Решті 7 Членів екіпажу доправлено до різніх Лікарень міста Самсун. Постраждалий відвідав губернатор провінції, смороду перебувають під належно наглядом. До Самсуна віїхав консул. Вісловлюємо щирі Співчуття родинам Загибла та сподіваємось на якнайшвідше одужання постраждалим - Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пірати напали на судно біля берегів Беніну у Гвінейській затоці, на борту якого знаходилися українці.