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Судно затонуло в Чорному морі поблизу Туреччини: з'явилися трагічні дані про українців

2.4тЧитати матеріал російською

Шестеро осіб, у тому числі четверо громадян України, стали жертвами аварії в Чорному морі вантажного судна.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter. "Із 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Береговою охороною були оперативно вжито належних заходів. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників", – уточнив він дані.

Решта сім членів екіпажу доставлені у різні лікарні міста Самсун.

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Hızır Hacısalihoğlu

"Вони знаходяться під належним наглядом. У Самсун виїхав консул. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і сподіваємося на швидке одужання постраждалих", – написав український дипломат.

Відомо, що потонуле судно вийшло з порту Азова (розташований у Ростовській області на березі річок Дон і Азовка, РФ) і прямувало у порт турецького Самсуна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пірати напали на судно біля берегів Беніну у Гвінейській затоці, на борту якого знаходилися українці.

Місце
Туреччина
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