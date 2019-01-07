Судно з українцями затонуло в Чорному морі: багато жертв

Вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини.

На його борту були 13 членів екіпажу. За інформацією українських дипломатів, виявлені шість загиблих (четверо – українці), інших моряків вдалося врятувати. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рятувальники отримали сигнал лиха від судна "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором, уранці 7 січня. Воно перебувало за 80 кілометрів від турецького Самсуна. Корабель вийшов із порту Азова (розташований у Ростовській області на березі річок Дон і Азовка, РФ).

До місця події прибули рятувальні вертольоти. На даний момент рятувальна операція завершена.

Зазначається, що екіпаж судна складався із 11 громадян України. Громадянство ще двох поки що невідоме.

Hızır Hacısalihoğlu

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1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

1/2 Решту 7 членів екіпажу доправлено до різних лікарень міста Самсун. Постраждалих відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом. До Самсуна виїхав консул. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та сподіваємось на якнайшвидше одужання постраждалих — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пірати напали на судно біля берегів Беніну у Гвінейській затоці, на борту якого були українці.