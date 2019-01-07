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Судно з українцями затонуло в Чорному морі: багато жертв

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Вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини.

На його борту були 13 членів екіпажу. За інформацією українських дипломатів, виявлені шість загиблих (четверо – українці), інших моряків вдалося врятувати. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рятувальники отримали сигнал лиха від судна "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором, уранці 7 січня. Воно перебувало за 80 кілометрів від турецького Самсуна. Корабель вийшов із порту Азова (розташований у Ростовській області на березі річок Дон і Азовка, РФ).

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Судно з українцями затонуло в Чорному морі: багато жертв

До місця події прибули рятувальні вертольоти. На даний момент рятувальна операція завершена.

Зазначається, що екіпаж судна складався із 11 громадян України. Громадянство ще двох поки що невідоме.

Судно з українцями затонуло в Чорному морі: багато жертв

Hızır Hacısalihoğlu

Судно з українцями затонуло в Чорному морі: багато жертв

hurriyetdailynews.com

Судно з українцями затонуло в Чорному морі: багато жертв

hurriyetdailynews.com

Судно з українцями затонуло в Чорному морі: багато жертв

hurriyetdailynews.com

Судно з українцями затонуло в Чорному морі: багато жертв

hurriyetdailynews.com

Судно з українцями затонуло в Чорному морі: багато жертв

hurriyetdailynews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пірати напали на судно біля берегів Беніну у Гвінейській затоці, на борту якого були українці.

Місце
Туреччина
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