Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

У мережі з'явилися перші фото і відео рятувальної операції в Чорному морі поблизу Туреччини, де затонуло судно "Волга-Балт" з українцями і азербайджанцями на борту.

Як пише турецьке видання Yeni Safak, берегова охорона заявила, що був отриманий сигнал лиха щодо "можливого затоплення" корабля.

Рятувальна операція проводилася на літаку, двох вертольотах і двох човнах. Ще одне повітряне судно ВПС Туреччини прибуло на місце катастрофи в якості резервного.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Hızır Hacısalihoğlu

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, шість осіб, у тому числі четверо громадян України, стали жертвами аварії в Чорному морі вантажного судна.