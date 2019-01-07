МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

4.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися перші фото і відео рятувальної операції в Чорному морі поблизу Туреччини, де затонуло судно "Волга-Балт" з українцями і азербайджанцями на борту.

Як пише турецьке видання Yeni Safak, берегова охорона заявила, що був отриманий сигнал лиха щодо "можливого затоплення" корабля.

Рятувальна операція проводилася на літаку, двох вертольотах і двох човнах. Ще одне повітряне судно ВПС Туреччини прибуло на місце катастрофи в якості резервного.

Новини
''Як будемо відповідати?'' Соцмережі відреагували на провокацію РФ з українським судном
Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

Скріншот з відео

Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

Скріншот з відео

Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

Скріншот з відео

Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

Hızır Hacısalihoğlu

Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

hurriyetdailynews.com

Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

hurriyetdailynews.com

Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

hurriyetdailynews.com

Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

hurriyetdailynews.com

Судно з українцями затонуло біля Туреччини: фото і відео із врятованими

hurriyetdailynews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, шість осіб, у тому числі четверо громадян України, стали жертвами аварії в Чорному морі вантажного судна.

Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
1
Смішно
1
Цікаво
24
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Порошко Пете
Порошко Пете
https://youtu.be/BZ8gLc-nUAw
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги