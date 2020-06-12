Біля берегів Тунісу затонуло судно з мігрантами: 48 загиблих

У Середземному морі біля узбережжя Тунісу в результаті корабельної аварії загинуло 48 мігрантів.

За попередніми даними, судно прямувало до узбережжя Італії. Про це з посиланням на заяву Міністерства оборони країни 11 червня пише Xinhua.

"Вранці підрозділи берегової охорони Тунісу змогли виявити ще 13 тіл, серед яких дев'ять чоловіків і чотири жінки. Так загальна кількість загиблих досягла 48-ми", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що всього на борту затонулого біля південно-східного узбережжя Тунісу судна перебувало 53 мігрантів із різних африканських країн. Пошук зниклих ще триває.

Під час попереднього розслідування з'ясувалося, що судно відчалило з узбережжя поблизу міста Сфакс і прямувало до Італії, але затонуло недалеко від островів Кернена.

"Торік Туніс став важливим новим маршрутом мігрантів, які намагаються дістатися до Європи, а Кернена відомі тим, що служать одним із основних незаконних відправних пунктів", – цитує видання джерела в поліції.

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