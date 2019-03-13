Суд виніс вирок Манафорту, який працював на Януковича

Колишнього главу виборчого штабу лідера США Дональда Трампа, який працював на президента-втікача Віктора Януковича, Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами обвинувачення, пов'язаними з лобістською діяльністю в Україні.

Його визнали винним у середу, 13 березня, повідомляє USA Today.

Суд Вашингтона додав 43 місяці ув'язнення до вироку, який Манафорту винесли 8 березня за фінансові махінації (47 місяців). Від строку покарання також відняли дев'ять місяців, які засуджений вже провів за гратами.

У чому суть обвинувачення:

Манафорта викрили у лобістській діяльності в інтересах проросійських політиків в Украні. Зокрема, слідство надало докази зв'язку засудженого з громадянином Росії Костянтином Килимником.

Спецпрокурор заявив, що Манафорт працював над політичними питаннями в Україні в 2018 році. З Килимником вони обговорювали "мирний план" в Україні.

За словами прокурорів, Манафорт передав дані, пов'язані з президентською кампанією в Україні, Килимнику, і вони обидва працювали над опитуваннями громадської думки в Україні в 2018 році, незважаючи на перебування політтехнолога під вартою.

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Пол Манафорт

Примітно, що Манафорт визнав себе виниим за цими пунктами обвинувачення і погодився срівпрацювати зі слідством. Однак прокуратура викрила політтехнолога у дачі неправдивих показань.

"Російське розслідування"

Манафорта засудили в рамках розслідування втручання Росії в американські вибори, яке веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

Слідство заявило, що політтехнолог зустрічався з російськими лобістами для передачі компромату на кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон. У липні 2016 року Wikileaks оприлбднила провокаційну інформацію, яка начебто і понизила рейтинг Клінтон.

Трамп и Манафорт

Зв'язок з Януковичем

Після виборів президента України в 2004 році Віктор Янукович вирішив вдатися до порад іноземного консультанта. В результаті пошуків була схвалена кандидатура Манафорта, який довго залишався в тіні. Незабаром його почерк впізнали в підготовлених промовах і ідеально спланованих заходах українського політика.

Пізніше Манафорт не раз заявляв, що працював в Україні над євроінтеграцією і не мав відношення до президентської кампанії Януковича.

ФБР між тим запідозрила політтехнолога у відмиванні великих сум для українця, які були переведені на американські рахунки.

Віктор Янукович

Судове засідання 13 березня

Окружний суддя США Емі Берман Джексон сказала, що Манафорт провів більшу частину своєї кар'єри, "граючи в систему", що він обманював платників податків, щоб вести екстравагантний спосіб життя з "більшою кількістю костюмів, ніж людина може носити, і що він не розкаявся, незважаючи на свої вибачення".

Сам Манафорт в залі суду заявив, що шкодує. "Тепер я хочу сказати вам, що прошу вибачення за те, що я зробив. Будь ласка, дозвольте мені і моїй дружині бути разом", – звернувся він до судді.

Пол Манафорт

Сторона звинувачення виступила із заявою про те, що Манафорт роками брехав урядовцям, не розкриваючи свою лобістську роботу в Україні, як того вимагає федеральний закон: "Він не тільки приховував те, що робив, від американської публіки. Він також приховував те, що робив, від людей, яких лобіював".

Упродовж багатьох років, сказав прокурор, Манафорт приховував офшорні рахунки, фальсифікував податкові декларації і фальсифікував кредити, щоб приховати дохід, який він отримав від своєї роботи в Україні.

Пол Манафорт

При цьому, адвокат екс-глави штабу Трампа сказав, що його клієнт виявився втягнутим у гучне і серйозне розслідування втручання Росії у вибори, навіть не дивлячись на те, що йому було пред'явлено звинувачення в скоєнні злочинів, не пов'язаних із цим. Захист також вказав на співпрацю Манафорта зі слідством.

Що чекає на Манафорта далі:

Трамп раніше кілька разів говорив в ЗМІ, що може помилувати Манафорта. Після вироку 7 березня його заявив, що переживає за політтехнолога і не виключає помилування.

У зв'язку з цим, прокурори Нью-Йорка навіть підготували запасний позов проти Манафорта, щоб він не зміг вийти з в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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