Суд у Гаазі виніс історичне рішення щодо позову України проти Росії

У Міжнародному кримінальному суді в Гаазі з воєнних злочинів і злочинів проти людяності заявили про наявність усіх підстав для початку офіційного розслідування проти Росії через її агресію щодо України.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він назвав це рішення історичним. Уточнюється, що його ухвалили прокурори, вивчивши всі документи, подані українськими дипломатами.

Глава МЗС нагадав, що Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі ще в 2015 році.

"Міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне. Настане день, коли російські злочинці обов'язково постануть перед судом", – написав Кулеба.

На сайті МКС було опубліковано заяву прокурорки Фату Бенсуди про завершення попереднього розслідування у справі "Ситуація в Україні".

"Моя Канцелярія дійшла висновку про те, що нині є розумні підстави вважати, що в контексті ситуації в Україні було здійснено широкий спектр діянь, які являють собою злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду, такі як воєнні злочини та злочини проти людяності", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо:

Офіс генерального прокурора України в липні 2020 року надіслав до МКС чергове повідомлення про масштабні й системні порушення Росії в окупованому Криму. Дії країни-окупанта підпадають під кваліфікацію "воєнні злочини".

У квітні прокуратура Криму також надіслала до Гааги докази злочинів РФ на півострові.

Усього Україна надіслала до МКС 14 звернень за фактами порушень РФ.

Попередній розгляд ситуації в Україні було розпочато 24 квітня 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний суд у Гаазі також проводить засідання з розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17, збитого в небі над Донецьком у 2014 році.

На другу сесію судового процесу в цій справі 8 червня не з'явився жоден із чотирьох підозрюваних. Росія заперечує свою причетність до катастрофи, а також стверджує про тиск на Суд.