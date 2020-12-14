Суд у Гаазі опублікував звіт про злочини Росії проти України

Прокуратура Міжнародного кримінального суду в Гаазі (Нідерланди) закінчила попередній аналіз ситуації в Україні щодо агресії Росії.

Зокрема, канцелярія прокурора провела експертизу даних про події під час Майдану, захоплення й окупації Криму, війни на Донбасі. Про це йдеться в новому звіті МКС, оприлюдненому 14 грудня (щоб подивитися документ повністю, доскрольте сторінку до кінця).

Акції протесту, які почалися 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві, були викликані рішенням уряду не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.

У наступні тижні мало місце насильство, внаслідок чого "як протестувальники, так і співробітники сил безпеки отримали травми, а деякі протестувальники загинули".

Із 18 до 20 лютого насильство різко загострилося – "десятки осіб були вбиті, сотні отримали травми, переважно серед протестувальників".

У ніч із 26 на 27 лютого 2014 року озброєні особи встановили контроль над Кримським півостровом.

"Зелені чоловічки", як йдеться у документі, діяли "спільно з місцевими ополченцями". Більшість були одягнені в форму, пізніше РФ визнала, що це були її військовослужбовці.

Злочини, які РФ могла скоїти на українському півострові:

умисне вбивство;

тортури;

посягання на людську гідність;

незаконне позбавлення волі;

примус осіб до служби в збройних силах;

умисне позбавлення прав на справедливе і нормальне судочинство;

переміщення окремих частин населення окупованої території за межі цієї території;

захоплення майна;

ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;

переслідування будь-якої ідентифікованої групи або спільності з політичних мотивів;

викрадення людей.

У березні-початку квітня 2014 року на сході України озброєні особи взяли під контроль низку ключових урядових будівель.

"Ситуація різко загострилася і спалахнуло насильство". 15 квітня 2014 року уряд України оголосив про початок АТО.

"Збройний конфлікт із постійним застосуванням важких озброєнь обома сторонами, зокрема в житлових масивах, на сході України триває вже більше шести років, внаслідок чого загинуло щонайменше 3000 цивільних осіб і тисячі отримали поранення".

Росію запідозрили в таких військових злочинах на сході України:

умисні напади на цивільних осіб та цивільні об'єкти;

умисне нанесення ударів по будівлям, що охоронялися;

умисне вбивство;

тортури і нелюдське або жорстоке поводження;

посягання на людську гідність;

зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

Прокуратура заявила про наявність підстав порушити справи щодо вказаних подій, оскільки національні слідчі органи України та Росії "не діють або не можуть покарати винних".

Крім того, в документі йдеться, що Росія відмовилася відповідати на запити Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що ситуація в Україні є предметом попереднього вивчення суду в Гаазі з 25 квітня 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL: