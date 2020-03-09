Суд у справі МН17: на засідання не з'явився жоден обвинувачений

У Нідерландах на судовий процес у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17, який збили над Донбасом, не з'явився не один підозрюваний.

Як передає "Європейська правда", на суд не з'явилися всі четверо обвинувачених: росіяни Сергій Дубинський, Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко.

Повідомляється, що головуючий у процесі Хендрік Стейнхаюс відкрив слухання і повідомив, що жоден з обвинувачених не з'явився в суд.

Розслідування катастрофи рейса МН17

"Жоден з них не є голландцем, і злочин стався за межами Нідерландів, але процес проходить по нідерландському законодавству", – заявив чільний суддя.

При цьому він додав, що Пулатова на суді представляє група адвокатів.

"Представники звинувачуваних мають доступ до документів, які вони вважають важливими", – додав Стейнхаюс.

Відзначимо, що російського військового Пулатова, який в 2014 році був одним з ватажків терористів на Донбасі, представляє Гаазька компанія Sjöcrona van Stigt в особі адвокатів Бодевайна ван Ейка і Сабіне тен Дусхате.

Разом з ними інтереси росіянина представляє російський юрист Олена Кутіна, однак Стейнхаюс зазначив, що вона по нідерландському законодавству не має права виступати в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

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