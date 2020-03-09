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9 березня • оновлено в 13:16
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Суд у справі МН17: на засідання не з'явився жоден обвинувачений

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У Нідерландах на судовий процес у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17, який збили над Донбасом, не з'явився не один підозрюваний.

Як передає "Європейська правда", на суд не з'явилися всі четверо обвинувачених: росіяни Сергій Дубинський, Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко.

Повідомляється, що головуючий у процесі Хендрік Стейнхаюс відкрив слухання і повідомив, що жоден з обвинувачених не з'явився в суд.

Розслідування катастрофи рейса МН17

Розслідування катастрофи рейса МН17

"Жоден з них не є голландцем, і злочин стався за межами Нідерландів, але процес проходить по нідерландському законодавству", – заявив чільний суддя.

При цьому він додав, що Пулатова на суді представляє група адвокатів.

"Представники звинувачуваних мають доступ до документів, які вони вважають важливими", – додав Стейнхаюс.

Відзначимо, що російського військового Пулатова, який в 2014 році був одним з ватажків терористів на Донбасі, представляє Гаазька компанія Sjöcrona van Stigt в особі адвокатів Бодевайна ван Ейка і Сабіне тен Дусхате.

Разом з ними інтереси росіянина представляє російський юрист Олена Кутіна, однак Стейнхаюс зазначив, що вона по нідерландському законодавству не має права виступати в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а кто бы сомневался в том что их не будет?хотя раз не прибыли значит виноваты сто процентов!если бы не сбивали то и не боялись бы)
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Червоний Данило
Червоний Данило
русские cцыкливые шaвки! натворили дел и в cxpoны попрятались!
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3
4
Червоний Данило
Червоний Данило
Sagan Oleg, че хpюкaeшь..cвинья русская??? на yбoй ведут? пора пора уже! русиш швaйн!
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Червоний Данило, дружище схроны это ваше все.
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3
1
Воловик Юрий
Воловик Юрий
Олег Олег , ты ошибся , ты хотел спросить , а где Путин вместе с Шойгу .
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2
3
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Воловик Юрий, Они попозже подьедут,ну ты знаешь на чем.
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4
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Воловик Юрий, Путин с Шойгу будет Парад принимать на 9 мая вместе с другими президентами,а твой удел ,маковку одеть на вышиванку на 7-ое..
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3
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