Суд у Польщі заборонив аборти: противники рішення назвали його "пеклом для жінок"

Конституційний суд Польщі визнав неконституційним законодавство, яке дозволяло жінкам робити аборти в деяких випадках.

Переривати вагітність можна було, якщо у плода є важкі і незворотні дефекти або невиліковні хвороби. Тепер, як пише ВВС, це фактично заборонено. Рішення набуде чинності найближчими днями після публікації в "Віснику законів".

Активісти і правозахисники, які виступали проти скасування відповідних положень, вважають, що тепер в країні істотно виросте кількість підпільних абортів, а їхніми жертвами стануть тисячі жінки.

Рішення суду обумовлено тріумфом представників правих і консервативних кіл, які складають значну частину уряду Польщі.

"Сьогодні в пам'ять про святого Івана Павла II на його Батьківщині цивілізація Життя торжествує над цивілізацією Смерті. 22 жовтня 2020 увійде в історію. Ми закінчуємо з вбивством беззахисних, зі спадщиною тоталітарних режимів ХХ століття", – прокоментував депутат Сейму Томаш Зімковскій.

Юристка та письменниця Магдалина Кожеква-Каліщук вважає, що рішення мати дитину чи ні потрібно приймати до його появи. "Вбивство дітей через підозри про їх інвалідності визнається невідповідним конституції!" – підкреслила вона.

Прихильники абортів висловили свою думку.

"Пекло для жінок, ось що означає сьогоднішнє рішення політизованого Конституційного суду", – підкреслила віцеспікерка Сейму Малгожата Кідава-Блонська.

На думку журналіста Вітольда Гловацького, тепер Польща стала "першим халіфатом Європи".

"Вкидання теми абортів і рішення псевдосуда у цій справі в розпал пандемії – це більше, ніж цинізм. Це політична підлість", – переконаний колишній прем'єр Польщі, нині глава Європейської народної партії Дональд Туск.

У 2019 з 1100 легальних абортів в Польщі – 1074 були проведені через дефекти розвитку плода (майже 98% всіх операцій), 33 – через загрозу життя жінкам і 3 – через згвалтування або інцесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, польський Сейм в 2016 році після численних протестів ухвалив рішення про скасування повної заборони абортів.