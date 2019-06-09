Суд у Гаазі взявся за Росію: що відомо

Постійна палата третейського суду в Гаазі 10-14 червня проведе слухання щодо заперечень Росії проти позову України, що стосується прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях, а також Керченській протоці.

Про це повідомляє прес-служба суду. Комісія з 5 арбітрів, сформована двома країнами в 2016 році, заслухає аргументи сторін із питань юрисдикції та вирішить, чи є у неї достатня компетенція для розгляду скарги.

Відзначається, що Росія виступить із вступною заявою в понеділок, 10 червня, о 10 годині ранку за місцевим часом. Наступного дня, 11 червня, теж о 10:00, буде відстоювати свою позицію Україна.

Постійна палата третейського суду в Гаазі Дзеркало тижня

Триватимуть слухання 13 червня. Першою буде виступати Росія. Наступного дня, 14 червня – Україна. Справу розглядатимуть до вечора.

Представником України на майбутніх слуханнях виступить заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Агентом Російської Федерації на слуханнях призначений посол із особливих доручень МЗС Росії Дмитро Лобач.

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3-го червня Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії про наявність у суду юрисдикції за позовом "Україна проти Росії".

При цьому Росія заперечує наявність міждержавного спору з Україною щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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