Суд скасував локдаун через Covid-19 у Мадриді

Вищий суд Мадрида скасував рішення іспанської влади про введення обмежень на пересування в столиці та дев'яти муніципалітетах регіону.

Рішення ухвалено, оскільки, на думку судді, такі заходи порушують основні права та свободи громадян, повідомило видання El Pais.

Згідно з указом МОЗ Іспанії, влади регіонів країни, в яких склалася складна ситуація з коронавірусом, зокрема й Мадрида, мають ізолювати їх по периметру.

Вдатися до таких заходів зобов'язували в районах, де кількість заражень за останні 14 днів склало більш ніж 500 на 100 тис. населення, кількість позитивних ПЛР-тестів перевищила 10% від загальної кількості, а заповнюваність палат інтенсивної терапії була вищою 35%.

Однак мадридський суд вирішив, що указ МОЗ незаконний і скасував його.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що столицю Іспанії частково ізолювали через коронавірус.