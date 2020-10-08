Суд скасував локдаун через Covid-19 у Мадриді
МОЗ Іспанії 30 вересня зобов'язав деякі регіони ввести жорсткий карантин через коронавірус
Вищий суд Мадрида визнав указ міністерства незаконним
Суддя заявив, що рішення було прийнято без схвалення парламенту Іспанії
Вищий суд Мадрида скасував рішення іспанської влади про введення обмежень на пересування в столиці та дев'яти муніципалітетах регіону.
Рішення ухвалено, оскільки, на думку судді, такі заходи порушують основні права та свободи громадян, повідомило видання El Pais.
Згідно з указом МОЗ Іспанії, влади регіонів країни, в яких склалася складна ситуація з коронавірусом, зокрема й Мадрида, мають ізолювати їх по периметру.
Вдатися до таких заходів зобов'язували в районах, де кількість заражень за останні 14 днів склало більш ніж 500 на 100 тис. населення, кількість позитивних ПЛР-тестів перевищила 10% від загальної кількості, а заповнюваність палат інтенсивної терапії була вищою 35%.
Однак мадридський суд вирішив, що указ МОЗ незаконний і скасував його.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що столицю Іспанії частково ізолювали через коронавірус.