Вбивства, тортури і обстріли: суд ООН показав звіт щодо Криму і Донбасу

Міжнародний кримінальний суд ООН оприлюднив щорічний звіт за результатами попередніх розслідувань порушень прав людини в анексованому Криму і в окремих районах Донбасу.

Текст документа Офісу прокурора з'явився 5 грудня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У звіті зазначено, що в Криму після анексії були зафіксовані такі злочини проти людяності, як вбивства, тортури, посягання на особисту гідність, незаконне ув'язнення, викрадення, примус до служби в збройних силах ворожої держави, позбавлення права на справедливий суд, переміщення частини населення окупованої території за її межі.

Суд ООН показав звіт щодо Криму і Донбасу intersectionproject.eu

На окупованому Донбасі задокументували обстріли по цивільних особах і цивільних об'єктах, удари по охоронюваних будівлях, умисні вбивства, тортури, посягання на особисту гідність, зґвалтування, інші форми сексуального насильства.

Примітно, що Офіс прокурора суду ООН поки не прийшов до висновку, чи варто кваліфікувати війну на Донбасі як міжнародний конфлікт. Відомство розслідує злочини як з боку терористів, так і з боку українських військових.

У 2020 році суд буде прагнути до завершення оцінки злочинів у Криму та на Донбасі, при цьому офіс продовжить аналізувати, які справи потрапляють під юрисдикцію суду.

В ООН також пообіцяли збирати додаткову інформацію щодо відповідного позову України проти Росії, взаємодіяти з українською владою, представниками громадянського суспільства та іншими зацікавленими особами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральний секретар ООН опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в анексованому Криму, зафіксувавши численні порушення російських окупантів.

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