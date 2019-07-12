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Суд Італії дав нацгвардійцю Марківу 24 роки в'язниці: подробиці

18.8т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 12 липня, українського нацгвардійця Віталія Марківа, заарештованого в Італії, засудили до 24 років ув'язнення.

Про це повідомив у своєму Facebook глава Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі у 2014 році (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Рішення суду було зачитане без мотивувальної частини. Українця також зобов'язали виплатити компенсацію родині загиблого.

Новини
"Завжди захищатиму Україну": нацгвардієць виступив із останнім словом у суді Італії
Віталій Марків

Віталій Марків

prm.ua

Адвокату Марківа після оголошення вироку стало погано, йому викликали "швидку". Сам Марків після останнього слова судді вигукнув "Слава Україні!". У відповідь із залу почулося "Героям слава!" Також хтось із присутніх крикнув "Ми тебе любимо!"

За версією прокуратури, загибель Роккеллі була умисним вбивством за змовою. Зазначається, що Марків, нібито перебуваючи на горі Карачун, передав інформацію про місцеперебування журналістів українській армії.

Захист же спростовував доводи слідства, наполягаючи, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Характерно, що італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи.

Віталій Марків

Віталій Марків

InfoResist

Зазначимо, ключовим свідком звинувачення став французький журналіст Вільям Рогелон, який також перебував біля підніжжя гори Карачун, проте зумів вижити.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уже заявив, що рішення суду Італії буде оскаржене. "24 роки Віталію Марківу – несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене", – написав він у Twitter.

Віталій Марків

Віталій Марків

Радио Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Улітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той час у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

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Теми
Арешт Марківа в Італії Війна на Донбасі
Місце
Італія
Тег
Національна гвардія
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сколько же Поросю дадут?
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1
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Tapasenko 0leg, он заслуживает электрического стула вместе со всеми парубиями, коганами и прочей жидавней, которая разожгла вражду между братскими народами
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Н Олег
Н Олег
пишут -- из тернопля ... эт хорошо ...
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Макаронники еб....ые!Надо ответочку устроить!Этого г...на много в Украине!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хмельницкий Данил, ответочку? А как же быть с прописанным в конституции Украины курсом на ЕС? Италия - одна из ключевых стран Евросоюза, между прочим.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Хмельницкий Данил, мне даже уже вас не жаль, на сколько вы оскотинились, мрази!
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