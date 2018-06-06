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ПолітикаЕкономіка

Суд ЄС зняв санкції з Арбузова

1.3тЧитати новину російською

Суд Європейського Союзу задовольнив позов колишнього голови Нацбанку і колишнього першого віце-прем'єра України Сергія Арбузова про анулювання прийнятого в його відношенні Радою ЄС рішення про продовження санкцій на період з березня 2017 до березня 2018 року.

Про це йдеться в рішенні від 6 червня, оприлюдненому на сайті суду.

Крім того, суд також зобов'язав Раду ЄС компенсувати всі юридичні витрати.

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Відзначимо, що це рішення суду не скасовує рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів проти екс-президента України Віктора Януковича і його соратників, серед яких є і Арбузов.

Особа
Сергій Арбузов
Місце
Люксембург
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