Суд ЄС зняв санкції з Арбузова

Суд Європейського Союзу задовольнив позов колишнього голови Нацбанку і колишнього першого віце-прем'єра України Сергія Арбузова про анулювання прийнятого в його відношенні Радою ЄС рішення про продовження санкцій на період з березня 2017 до березня 2018 року.

Про це йдеться в рішенні від 6 червня, оприлюдненому на сайті суду.

Крім того, суд також зобов'язав Раду ЄС компенсувати всі юридичні витрати.

Відзначимо, що це рішення суду не скасовує рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів проти екс-президента України Віктора Януковича і його соратників, серед яких є і Арбузов.