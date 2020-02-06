Субмарини Путіна зі смертоносною зброєю "залягли" біля берегів США

Підвищена активність російських підводних човнів у Атлантичному океані робить цю ділянку вразливою.

Таку заяву зробив американський віцеадмірал, командувач другим флотом США Ендрю Льюіс під час виступу перед експертами, передає РБК. За його словами, американські моряки більше не можуть почуватися у безпеці, виходячи з бази ВМС у Норфолці.

Субмарини Путіна з небезпечною зброєю "залягли" біля берегів США Ілюстрація

"Бачимо, що збільшилася кількість російських субмарин в Атлантиці, які можуть перебувати в поході довгий час і оснащені смертоносною зброєю", – сказав Льюїс.

Водночас він не став уточнювати, про яку кількість суден йдеться і про можливе її збільшення найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року в Норвезькому морі російські великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" та десантний "Кондопога" потрапили в п'ятибальний шторм.

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