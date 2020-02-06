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7 лютого • оновлено в 08:41
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Субмарини Путіна зі смертоносною зброєю "залягли" біля берегів США

36.7т
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Підвищена активність російських підводних човнів у Атлантичному океані робить цю ділянку вразливою.

Таку заяву зробив американський віцеадмірал, командувач другим флотом США Ендрю Льюіс під час виступу перед експертами, передає РБК. За його словами, американські моряки більше не можуть почуватися у безпеці, виходячи з бази ВМС у Норфолці.

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Субмарини Путіна з небезпечною зброєю "залягли" біля берегів США

Субмарини Путіна з небезпечною зброєю "залягли" біля берегів США

Ілюстрація

"Бачимо, що збільшилася кількість російських субмарин в Атлантиці, які можуть перебувати в поході довгий час і оснащені смертоносною зброєю", – сказав Льюїс.

Водночас він не став уточнювати, про яку кількість суден йдеться і про можливе її збільшення найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року в Норвезькому морі російські великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" та десантний "Кондопога" потрапили в п'ятибальний шторм.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
США
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
А у х-хлов при 8 адмиралах флота Украины какой дредноут на каком рейде тожественно поднял гюйс?
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4
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Просит добавить на памперсы ?
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3
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинские эксперты не успели доложить американским хозяевам о том, что в России нет флота, что он устарел, развалился и не опасен. или эти байки скармливают исключительно украинцам?
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