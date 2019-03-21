"Створять другу Україну!" Жириновський забив на сполох через події в Казахстані

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський злякався, що після відставки Нурсултана Назарбаєва з посади президента Казахстану країна нібито може перетворитися на другу Україну.

Депутат нелегітимної Держдуми додав, що в бою за просування своєї політики у Казахстані зійдуться шість сил, пише НСН.

"Там будуть проросійські сили битися за Казахстан. Проамериканські, проєвропейські. Це три. Прокитайські — чотири, проісламістські — п'ять. І проузбецькі, середньоазійські. Ось шість кланів почнуть боротьбу. Розпочнеться озброєння уйгурів, кордон Казахстан — Китай стане неспокійним. З Узбекистаном завжди були суперечливі моменти. Там вони можуть нам створити другу Україну: націоналісти перейдуть на латиницю, будуть остаточно видавлювати росіян. Цілком можливі зміни в гірший бік", — висловив стурбованість одіозний Жириновський.

Володимир Жириновський Прес-служба Держдуми

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт-міжнародник Андрій Каракуц вважає, що, оголосивши про свою відставку, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв насправді зробив крок на випередження в планах РФ провернути в країні український чи білоруський сценарій.

Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що раптова відставка президенту Казахстану Нурсултана Назарбаєва продемонструвала Кремлю, що навіть партнери не зважають на його думку і вирішують справи державної ваги без схвалення Москви.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram