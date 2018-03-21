Створили Petro: Росія знайшла спосіб обходу санкцій США

Венесуельська криптовалюта Petro була створена за допомогою російських чиновників і бізнесменів з метою "підірвати" дію санкцій США проти обох країн.

Як пише видання Time, з посиланням на одного з керівників неназваного російського державного банку, президент Росії Володимир Путін у 2017 році особисто підписав цей проект, який керувався його радниками.

За даними джерела, близькі до Путіна люди розповіли йому, що створення криптовалюти є способом обійти санкції.

Видання зазначає, що під час церемонії запуску Petro 20 лютого в президентському палаці поруч з главою Венесуели Ніколасом Мадуро сиділи російські радники, пов'язані з Кремлем: Денис Дружков і Федір Богородський. Перший є співзасновником і гендиректором криптовалютної біржі Zeus, а Богородский - директором компанії Aero Trading. Мадуро подякував їм за боротьбу проти "американського імперіалізму".

За словами члена опозиції венесуельського парламенту Армандо Армаса, Росія таким чином "побудувала свою фортецю" в Венесуелі і використовує країну як "піддослідного кролика" для експериментів з криптовалютою.

У свою чергу в Кремлі запит журналістів проігнорували, а в Міністерстві фінансів заявили, що РФ "ніяк не пов'язана" з криптовалютою Petro.

Як писав "Обозреватель", недавно США розширили санкції проти Росії.