Російські війська в спішному порядку розгортаються на території Нагірного Карабаху. Тепер саме ці війська будуть гарантами безпеки карабахських вірмен. Про це в ніч з 9 на 10 листопада домовилися президенти Росії і Азербайджану Володимир Путін та Ільхам Алієв і вірменський прем'єр Нікола Пашинян, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Таким чином, Путін - знову "миротворець". До чого призвели миротворчі місії Кремляу інших регіонах колишнього Радянського Союзу, згадати не так вже й складно. У Придністров'ї російські "миротворці" вже майже три десятиліття не дають можливості відновити територіальну цілісність Молдови. В Абхазії і Південній Осетії російські "миротворці" влаштували війну з Грузією, після чого Росія визнала "незалежність" грузинських автономій. Тепер ось "миротворці" з'являться і у Карабасі. Офіційно –на 5 років з автоматичним продовженням на чергові п'ять років, якщо жодна зі сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити їхнє перебування. Фактично - на час, який буде вигідним для Росії. Тому що тепер Азербайджану вже потрібно буде воювати не з Вірменією. А з Росією. І від Росії буде залежати можлива транспортна комунікація Вірменії з Карабахом і Азербайджану з Нахічеванню. Та й потім - скільки було рішень про виведення російських "миротворців" з Придністров'я. І що, хтось пішов? Російські війська йдуть тільки тоді, коли їх країна зазнає краху - як у випадку з Афганістаном і країнами Центральної Європи. Але ані хвилиною раніше.

І нам потрібно уважно придивитися до того, що зараз відбувається на Кавказі - тому що цей же варіант Кремль намагатиметься нав'язати і Україні. "Прямі переговори" зі своїми маріонетками і російські "миротворці" на Донбасі. Або - нова війна і російські "миротворці". Важливо, щоб російську роль "покровителя" Донбасу було закріплено і щоб Росія міцно тримала Україну за горло - так, як вона зараз буде тримати Вірменію і Азербайджан.

І не кажіть, що цього не буде ніколи. У Кремлі вміють чекати і створювати потрібні ситуації. Ще кілька місяців тому ані в Баку, ані в Єревані і не думали, що сьогодні в Карабасі будуть росіяни.

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